Arbo Unie: Nederlander steeds vaker ziek door verveling op werk (bore-out)

Werkenden in Nederland worden vaker ziek door een bore-out, waarbij iemand stress ervaart op het werk vanwege verveling, te saai of te makkelijk werk. De Arbo Unie meldt na een analyse van eigen data dat het aantal verzuimdagen door een bore-out in vier jaar ruim vervijfvoudigd is.

In 2024 lag het aantal dagen waarop een werkende zich ziek meldde vanwege cognitieve onderbelasting 5,5 keer zo hoog als in 2021, aldus de Arbo Unie. Sinds 2021 stijgt zowel het aantal mensen met een bore-out dat zich ziek meldt als het aantal dagen dat zij verzuimen. Afgelopen jaar is het aantal ziekgemelde werkenden met deze klachten verdubbeld vergeleken met het jaar ervoor. Het aantal verzuimdagen lag 2,5 keer hoger. Het valt de Arbo Unie op dat de meeste werkenden met mentale onderbelasting in het vierde kwartaal van een jaar worden geregistreerd.

Reacties

21-06-2025 10:12:55 Emmo

Stamgast



WMRindex: 69.419

OTindex: 28.661

En als die mensen dan eens aan het werk zouden gaan in plaats van uit raam zitten staren? De meeste werkgevers weten eigen initiatief wel te waarderen.

21-06-2025 12:12:16 allone

Oudgediende



WMRindex: 52.940

OTindex: 95.377

Klinkt voor mij als een decadente ziekte voor mensen die teveel verwend zijn.



21-06-2025 13:27:34 Buick

Oudgediende



WMRindex: 5.878

OTindex: 1.165

Een ziekte voor luie mensen.

Ik heb collega's die geen flikker uitvoeren. Ja, als de baas toekijkt dan wel, maar als de baas weg is zakken ze gelijk ineen.

Om hier te kunnen reageren moet je lid zijn.

Meld je nu aan.Login via: