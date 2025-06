Amerikaanse militairen eten kreeft en steak: internet vermoedt uitzending naar Iran

In het kielzog van de oplopende spanningen tussen Iran en Israël circuleren online video’s van fraai gedekte tafels met Amerikaanse militairen die kreeft en biefstuk eten. Volgens het Pentagon ging het om een feestmaaltijd ter ere van het 250-jarig bestaan van het Amerikaanse leger, maar op sociale media denken sommigen daar anders over.



Oplettende internetgebruikers zien een complot. Zo zouden Amerikaanse mariniers in 2003 nog snel pizza’s hebben besteld vlak voor de inval in Irak. En ook tijdens eerdere oorlogen kregen militairen voor een zware missie soms een uitgebreide maaltijd. Is dit een teken dat Amerikaanse militairen op uitzending gaan naar Iran?



Officieel is er geen sprake van een aanstaande uitzending naar Iran. De timing van de foto's valt weliswaar op, maar is geen bewijs voor een aanstaande Iran-missie. Wat we echter wél weten, is dat Trump privé aan stafleden zou hebben aangegeven akkoord te zijn met een Amerikaanse aanval op Iran, maar dat die plannen nog kunnen wijzigen.

Reacties

21-06-2025 10:14:01 Emmo

Stamgast



WMRindex: 69.419

OTindex: 28.661

Van kreeft weet ik het niet, maar steak hoort bij de Amerikaanse eerste levensbehoeften.

21-06-2025 12:14:03 allone

Oudgediende



WMRindex: 52.940

OTindex: 95.377

… zo kan ik ook nog wel een paar complottheorieën verzinnen. Laatste avondmaal?… zo kan ik ook nog wel een paar complottheorieën verzinnen.

Om hier te kunnen reageren moet je lid zijn.

Meld je nu aan.Login via: