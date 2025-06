Groot raadsel: tientallen schapen van Mieke van een op andere dag verdwenen

Waar is de kudde schapen van herder Mieke Boode gebleven? Van haar veertig schapen in het Overijsselse natuurgebied Springendal zijn er 39 sinds zaterdagochtend spoorloos verdwenen. Wat er gebeurd is met de dieren, is nog steeds een groot raadsel. Inmiddels heeft Mieke de hele omgeving ingeschakeld om uit te kijken naar haar schapen.



Mieke maakt zich grote zorgen om haar schapen. "Je gaat natuurlijk denken aan verschillende scenario's", vertelt ze aan Hart van Nederland. "Het is ook nog eens 25 jaar aan fokwerk dat nu is verdwenen. Ik ben nu 25 jaar schapenhouder, al 25 jaar met de schapen bezig. Dit jaar had eigenlijk een feestje moeten zijn."



Na de mysterieuze verdwijning is er al meerdere keren gezocht naar de dieren. "Zondag en maandag hebben we de hele dag in de auto gezeten, maar helaas zonder resultaat." Ze hebben zelfs een drone met warmtecamera ingezet. "We hebben op beeld allerlei dieren zien lopen, maar geen schapen."

Reacties

20-06-2025 17:51:55 Emmo

Stamgast



@allone : Inmiddels zijn de schapen terecht. Ze liepen gewoon ergens anders.

20-06-2025 19:37:11 omabep

Oudgediende



@Emmo :

: Inmiddels zijn de schapen terecht. Ze liepen gewoon ergens anders. Quote @allone : Inmiddels zijn de schapen terecht. Ze liepen gewoon ergens anders. Fijn, ik had ook al een ander scenario in gedachten. 🍽️ Maar fijn dat het goed is afgelopen.

