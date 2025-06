Wandelaar ziet kaaiman in natuurgebied België, burgemeester sluit het af

In België is een natuurgebied gesloten nadat er mogelijk een kaaiman is gezien. Volgens Belgische media zag een wandelaar die zijn hond uitliet de krokodilachtige in de voormalige grindgroeve Gravière Brock, tussen Luik en Maastricht.



De man, die zichzelf een reptielenkenner noemt, vertelde dat de kaaiman ongeveer anderhalve meter lang was. De politie en burgemeester van Oepeye dachten eerst dat de wandelaar een grap maakte. Toch zijn er volgens de burgemeester redenen om aan te nemen dat het echt om een kaaiman gaat.



Het water is volgens hem warm genoeg voor reptielen. Ook leven in hetzelfde water schildpadden en andere exotische dieren. "We hebben weet van mensen uit de regio die mogelijk illegaal grote reptielen als huisdier hebben", legt de burgemeester uit. Daarop besloot hij het gebied af te sluiten.



Een expert zoekt vooral 's nachts naar het dier, dat meestal in het donker actief is. Die hoopt het dier te vinden met lampen, doordat de ogen van een kaaiman reflecteren in het donker.



De burgemeester vraagt mensen niet zelf naar de kaaiman te zoeken, omdat er ongevallen kunnen gebeuren. Een kaaiman is niet levensgevaarlijk maar kan wel lelijk bijten.



Gisteren troffen mensen in Leuven ook al een dier aan dat normaal niet in België voorkomt. Ze hadden een zwembad via internet besteld, maar keken vreemd op toen ze de kartonnen doos openmaakten. Daaruit kwam een schorpioen van 9 centimeter gekropen.



Het zou gaan om een ondersoort van de keizerschorpioen die vooral in Maleisië en Singapore voorkomt. "Een steek van het beest is pijnlijk, maar niet dodelijk", zegt de Belgische Animal Rescue Service.



De schorpioen zit nu in een dierenopvang. Verzorgers zeggen tegen VRT NWS dat het dier een beetje was uitgedroogd door de lange reis in het pakket, maar dat de soort daar wel tegen kan.

