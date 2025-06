Mannen met bivakmuts en koevoet klimmen ’s nachts op daken in woonwijk, bewoners woedend

Bewoners van de Zeeheldenwijk in Leidschendam zijn flink opgeschrikt door een ongewenst, nachtelijk bezoek. Twee mannen, gekleed in het zwart en met bivakmutsen op hun hoofd, klommen op daken, droegen een koevoet in een rugzak en staken midden in de wijk vuurwerk af. Het incident vond plaats in de nacht van zondag op maandag.Meerdere buurtbewoners hoorden rond vier uur ’s nachts harde knallen en verdachte geluiden van voetstappen boven hun woning, vertellen ze aan Omroep West. Een bewoner maakte een video van de twee raddraaiers.Een bewoner vertelt: "Ik ben normaal nooit 's nachts wakker. Maar Maar ik slik nu medicatie en had mijn wekker om vier uur gezet. Toen hoorde ik knallen en voetstappen boven me. Ik lag stokstijf in bed, want ik dacht dat ze binnen waren. Ik heb meteen mijn man wakker gemaakt en die is gaan kijken."Een ander: "Ze waren echt op zoek. De volgende keer liggen ze beneden, daar zorg ik wel voor."De politie bevestigt dat er meerdere meldingen van geluidsoverlast zijn binnengekomen, en één van vernieling. De mannen zijn niet geïdentificeerd of aangehouden; ze waren al vertrokken toen de agenten arriveerden.De politie doet verder onderzoek naar het incident.