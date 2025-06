Kwart topsporters ervaart grensoverschrijdend gedrag, zoals discriminatie of seksueel geweld

Een op de vijf topsporters voelt zich niet veilig of oké, door bijvoorbeeld prestatiedruk of door depressie. Dat blijkt uit een uitgebreid onderzoek in opdracht van het Kenniscentrum Sport & Bewegen. Een kwart van de Nederlandse topsporters heeft zelfs grensoverschrijdend gedrag meegemaakt. Veel sporters ervaren bovendien stress door de financiële onzekerheid die vaak bij topsport komt kijken.



Roddelen en verbaal geweld komen het vaakst voor, maar volgens Olfers komt er ook nog discriminatie voor en seksueel geweld. "Relatief gezien valt dat heel erg mee en meestal is het verbaal van karakter, maar er zijn dus nog altijd topsporters die het zwaar hebben."



Wat de onderzoekers betreft is het van belang om te zorgen dat de prestaties samengaan met welzijn en veiligheid. Zo moet er worden ingezet op het versterken van de mentale begeleiding en de weerbaarheid van sporters.



Ook moet er wat de onderzoekers betreft structurele aandacht zijn voor sociale veiligheid bij topsport en moeten sporters beter ondersteund worden, ook financieel.



Het onderzoek is overigens niet helemaal representatief. De onderzoekers hebben de helft van het totaal aantal sporten kunnen betrekken. De consequentie is dat de bevindingen niet representatief zijn voor alle oud-topsporters en niet voor de sporten die in dit onderzoek zijn betrokken

Reacties

Om hier te kunnen reageren moet je lid zijn.

Meld je nu aan.Login via: