Vermiste poes Bella laat zich maar moeilijk vangen in ruim vrachtschip Willem-Peter

Poes Bella is per ongeluk meegevaren vanaf het Amsterdam-Rijnkanaal in Utrecht naar Friesland. ‘Matroos Doru hoorde midden op het IJsselmeer opeens gemiauw uit het ruim’, vertelt schipper Peter van binnenvaartschip Willem-Peter aan Dierenambulance De Meren. De kat vangen bleek nog niet zo makkelijk.Het 85 meter lange schip was vrijdag 30 mei van Kanaleneiland in Utrecht onderweg naar het Friese Lemmer en geladen met stenen. De dierenambulance vroeg of ze ergens konden aanleggen, zodat ze aan boord konden helpen het beestje te vangen.Rond 16:00 legden ze aan bij de Prinses Margrietsluis in Lemmer. Medewerkers van de dierenambulance stonden daar klaar om de kat te vangen, maar zij hadden geen ervaring met de binnenvaart. ‘In het ruim zat de kat verstopt tussen bergen stenen. Het was niet echt een veilige plek voor een reddingsactie, dus klommen de matroos en schipper dapper zelf naar beneden met een reismand, terwijl ze elkaar toeriepen: ‘Bakboord! Nee, stuurboord! Ze is daar!’, vertelt een medewerker van de Dierenambulance.De kat liet zich niet zomaar vangen. ‘We hadden haar inmiddels al omgedoopt tot ‘pittige tante’, want ze vloog als een echte ninja over de stenen. Toen ze bijna uit het luik omhoog probeerde te springen, waren wij nét op tijd om het luik te sluiten. Bij een tweede poging ving de matroos haar behendig met een net. Ze werd in een reismand geplaatst, maar was niet heel blij.’De kat bleek niet gechipt, maar de schipper had via Facebook een bericht gevonden van een vermiste kat in Utrecht. De poes bleek al sinds 5 mei vermist. De dierenambulance belde met de vermoedelijke eigenaresse en stuurde foto’s door. ‘Het bleek de 14-jarige Bella die was ontsnapt toen iemand de deur open had laten staan.’Haar baasjes kwamen de dag erop naar Friesland. ‘Toen Bella hen zag, smolt ze ter plekke. Waar ze een halfuurtje daarvoor nog stond te blazen, begon ze ineens keihard te spinnen, gaf ze kopjes en keek ze haar mensen met verliefde oogjes aan. We haalden nog snel 12 teken bij haar weg en toen kon deze dappere dame eindelijk weer naar huis.’De kat bleek vermagerd, maar is in goede gezondheid. ‘Dankzij een oplettende matroos, een attente schipper en een hoop teamwork zit ze nu weer veilig in haar vertrouwde mandje in Utrecht.’