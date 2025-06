Schiphol tijdens NAVO-top opgesplitst in twee gescheiden delen

De luchthaven Schiphol wordt volgende week dinsdag en woensdag tijdens de NAVO-top in tweeën gesplitst. Zo’n vierenveertig regeringstoestellen zullen er dan landen. Meerdere partijen – Buitenlandse Zaken, de Koninklijke Marechaussee, Defensie, de luchtverkeersleiding, de afhandelaren en Schiphol zelf – moeten instaan voor een soepele afhandeling, die ‘perfect en op tijd’ moet verlopen, zegt Schiphol-coo Patricia Vitalis. ‘Het is aan ons om goed te coördineren dat voor elke staatsman of -vrouw een gastvrije en veilige ontvangst gefaciliteerd wordt.’



Uiteraard mag daarbij niets misgaan, benadrukt Vitalis. Vooral de veiligheid van de hoogwaardigheidsbekleders is cruciaal, en dat begint bij het verlaten van het toestel. 'Er zal een trap aangelegd worden, de staatsman of -vrouw krijgt netjes volgens protocol een handje van de juiste personen van Buitenlandse Zaken, en dan zullen de staatslieden uiteindelijk in vervoer verplaatst worden terug naar het landzijdig deel.'



De Polderbaan wordt rond de NAVO-top buiten gebruik gesteld, om te kunnen dienen als groot parkeerterrein, waar alle staatsvluchten naast elkaar geparkeerd worden. 'Dat gebeurt op een manier dat elke staatsman of -vrouw op elk moment kan vertrekken. Maar uiteraard hoop ik dat ze allemaal tot het eind blijven, want dat is goed nieuws voor de NAVO. Wel hoop ik dat ze ook weer op tijd weg zijn; we moeten donderdag gewoon weer beginnen met het terugbouwen van de Polderbaan voor de normale operatie.'



Extra bijzonder is volgens Vitalis dat op een grote luchthaven als Schiphol twee regimes parallel draaien: dat van de burgerluchtvaart – de normale luchtvaart gaat gewoon door – en parallel daaraan dat van de NAVO, waar de staatsvluchten worden afgehandeld. 'Het is onze taak om beide zo goed mogelijk te laten verlopen. Je blijft in een operationele omgeving zitten en dat betekent dat er altijd iets kan gebeuren wat je eigenlijk niet wilt. Maar we hebben heel veel geoefend, dus we zijn op heel veel situaties voorbereid.'



Die geparkeerde toestellen op de Polderbaan zullen aan het zicht van alle bezoekers – van vliegtuigspotters tot 'normale' passagiers – worden onttrokken. Tegelijkertijd blijft in de aankomst- en vertrekhal alles zoveel mogelijk business as usual. Vitalis wijst erop dat de vertrekhallen gewoon worden gebruikt voor reguliere vluchten. 'Dus daar zul je de staatslieden waarschijnlijk niet in zien. En nee, de verwachting is niet dat Donald Trump zich in de vertrek- of aankomsthal zal begeven.'



Hoe dan ook adviseert Vitalis iedereen die naar Schiphol komt zich goed voor te bereiden. 'Dat betekent dat je de website 9292 goed in de gaten moet houden, zodat je weet waar je moet omrijden of met hoeveel extra tijd je rekening moet houden. Maar verder zijn we gewoon bereikbaar.'

