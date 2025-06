Museum woest: toerist breekt zeldzame kristalstoel Van Gogh doormidden voor ‘leuke’ foto

Stoelen dienen om op te zitten. Maar eentje die bedekt is met honderden Swarovski-kristallen, daar blijft je achterwerk toch beter van weg. Het is de logica zelve, maar niet voor enkele toeristen in het Palazzo Maffei-museum in het Italiaanse Verona.Het museum deelt beelden van een koppel dat poseert bij een stoel van kunstenaar Nicola Bolla, die geïnspireerd is op schilder Vincent van Gogh.Ze wachten tot de zaal leeg is en fotograferen elkaar alsof ze op de stoel gaan zitten. Op een bepaald moment leunt de man ook écht op het fragiele werk, dat het gewicht niet aankan en breekt.Het koppel maakt zich snel uit de voeten zonder iemand te verwittigen. Het museum noemt hun gedrag ‘respectloos’ en benadrukt dat de bezoekers de regels bewust overtraden. „Ze lapten elke regel van respect voor kunst en cultureel erfgoed aan hun laars”, luidt het.Even werd gevreesd dat het kunstwerk onherstelbaar beschadigd was, maar restaurateurs konden het toch herstellen. Dat zou 10.000 tot 18.000 euro hebben gekost, volgens Italiaanse media.Het museum dankt het snelle optreden van de politie en dient een klacht in tegen het koppel. Het is niet duidelijk wat de gevolgen zijn voor hen.