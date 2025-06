Gouverneur Florida: Recht om over demonstranten heen te rijden bij bedreiging

Als je ze raakt, is het hun eigen schuld

Florida-gouverneur Ron DeSantis stelt dat bestuurders het recht hebben om door demonstranten heen te rijden als zij zich bedreigd voelen. In een interview met commentator Dave Rubin benadrukte hij dat de "stand your ground"-wet ook van toepassing is op situaties waarbij wegen worden geblokkeerd. Volgens DeSantis verliezen demonstranten die auto's insluiten hun recht van overpad.



"Als een menigte je auto omsingelt en je bedreigt, mag je vluchten—zelfs als je daarbij iemand raakt. Dat is hun eigen schuld," aldus DeSantis. Hij presenteerde dit als onderdeel van een nultolerantiebeleid tegen burgerlijke ongehoorzaamheid en verwees naar recente demonstraties in andere staten die volgens hem uit de hand liepen. Florida zou alle benodigde middelen inzetten om dat te voorkomen.



De uitspraken van DeSantis verwijzen naar de "Combating Public Disorder Act", die in 2021 werd ingevoerd. Deze wet verleent burgerlijke immuniteit aan bestuurders die tijdens protesten mensen verwonden op de weg. Daarnaast stelt de wet het blokkeren van verkeer strafbaar als een misdrijf.



Critici, waaronder burgerrechtenorganisaties, stellen dat de wet vreedzame demonstraties criminaliseert. Ze maken zich zorgen over de gevolgen voor gemarginaliseerde groepen, die onevenredig hard zouden worden getroffen. DeSantis benadrukte dat Florida geen opstootjes of vernieling zal tolereren. Demonstranten die volgens hem "de lijn overschrijden", zullen onmiddellijk worden gearresteerd en opgesloten. Hij positioneerde Florida nadrukkelijk als tegenpool van staten zoals Californië, waar de handhaving volgens hem tekortschiet.

Reacties

Om hier te kunnen reageren moet je lid zijn.

Meld je nu aan.Login via: