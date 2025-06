Basejumper raakt met parachute vast in zendmast, werd ontdekt door bouwvakkers

De man die in het Brabantse Oss vastzit in een zendmast, werd vanochtend vroeg ontdekt door bouwvakkers. De politie zegt dat het onduidelijk is hoelang de man er al hangt. Ook is het onduidelijk of hij bij het naar boven klimmen of tijdens het naar beneden springen vast is komen te zitten. De reddingsactie verloopt moeizaam.Een melding over de man in de zendmast kwam vanochtend even voor 07.00 uur binnen. Over dat opmerkelijke tijdstip kan de politie nog niets zeggen. "Onze eerste zorg is om hem veilig naar beneden te krijgen, dit is niet het moment om hem te bevragen", zegt een woordvoerder.Hij raakte verstrikt met zijn parachute.Voor zover bekend was de man alleen toen hij vast kwam te zitten. Hij lijkt niet gewond en is aanspreekbaar. De brandweer kwam met een hoogwerker, tankautospuit en reddingsvoertuig ter plaatse om hem te redden."De ladder van de hoogwerker bleek net te kort om hem uit de mast te kunnen halen, hij zit erg hoog vast", zegt de politiewoordvoerder. "Er moet ander materieel aangevoerd worden voor een volgende reddingspoging.""De man bevindt zich op priv├ęterrein, er is contact met de eigenaar van de zendmast", zegt de woordvoerder. Hoewel basejumpen niet per se verboden is, kan het betreden van het terrein dat wel zijn. "Ook zoeken we uit of er andere gevolgen zijn voor deze persoon, mogelijk heeft hij vernielingen aangebracht."