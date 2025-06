Na 32 uur en drie mislukte landingen landt vlucht naar Griekenland... in Zürich

Het had een korte vakantievlucht naar Griekenland moeten zijn. Nog geen 3 uur in het vliegtuig en dan heerlijk de voeten in het zand op het Griekse ei

Reacties

Om hier te kunnen reageren moet je lid zijn.

Meld je nu aan.Login via: