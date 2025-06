Fraude met laaddruppels kost vervoersbedrijf RMC tonnen: duizenden illegale laadsessies

Het Rotterdamse vervoersbedrijf RMC is slachtoffer geworden van fraude met de laaddruppels voor hun elektrische voertuigen. De unieke code op deze druppelvormige sleutelhangers bleek kinderlijk eenvoudig te kopiëren. Kwaadwillenden gebruikten de code vervolgens om op kosten van RMC hun eigen voertuig op te laden. De schade is opgelopen tot ruim twee ton.



RMC vervoert mensen met een beperking, kwetsbare ouderen of leerlingen door heel Nederland. Het gros van het wagenpark is elektrisch. Dagelijks rijden er honderden elektrische busjes en auto’s door heel Nederland. Alle chauffeurs laden hun elektrische vervoersmiddel op via een laaddruppel.



Een laaddruppel is een dongel met een unieke code, zeg maar de pincode van de laadpas. Je houdt de druppel tegen een laadpaal, die herkent de code en houdt bij hoe lang en waar je laadt. Zodra de laadsessie is afgerond, wordt het bedrag automatisch in rekening gebracht bij een bedrijf.



Bij een analyse van de laadsessies ontdekte RMC dat er laaddruppels werden gebruikt om op te laden in het buitenland. Toen gingen alle alarmbellen af, want daar vervoeren zij geen mensen.



Vervolgens zijn ict-medewerkers in de laadadministratie gedoken. Na uitvoerig onderzoek bleek dat er sinds januari 2024 fraude is gepleegd met de laaddruppels.



Het begon op kleine schaal met een schadebedrag zo’n 100 euro per dag, maar de fraude breidde zich als een olievlek uit en liep op naar zo’n 1000 euro per dag. Er blijken tien laaddruppels veelvuldig gekopieerd en in een tijdsbestek van 16 maanden zijn er 11.000 laadsessies uitgevoerd met een totale schade van 217.000 euro voor RMC.



RTL kreeg inzage in diverse laadsessies. In twee dagen tijd zijn er met 3 verschillende codes 109 overlappende laadsessies uitgevoerd. Op zondag 6 april 2025 bijvoorbeeld, worden met dezelfde code 41 laadsessies door heel Nederland gestart.



Het kopiëren van een laaddruppel is kinderlijk eenvoudig. Je koopt voor een paar tientjes een NFC-kaartlezer, of je downloadt een speciale app op je smartphone. Je houdt de laaddruppel hier tegenaan. In 1,5 seconde kopieer je de digitale informatie en unieke code van de RFID-chip. Deze gegevens zet je vervolgens op een lege gegevensdrager en daarmee kun je laden op kosten van RMC.



Dit is een vorm van skimmen en dit gebeurde in het verleden ook met de ov-chipkaart en met bankpasjes. Deze zijn inmiddels beter beveiligd, maar de beveiliging van laadpassen en druppels is nog steeds slecht. Dat is vreemd, omdat in 2019 al uitgebreid is gewaarschuwd voor deze vorm van fraude.



De laaddruppels en facturering van de laadsessies worden uitgevoerd door Ecotap. Zij noemen zichzelf een toonaangevende leverancier van EV-oplaadoplossingen en ze zijn onderdeel van het Franse beursgenoteerde Legrand.



Bij Ecotap rinkelde geen alarmbel toen er structureel op één dag met dezelfde codes op soms overlappende tijdstippen door locaties in heel Nederland diverse elektrische auto’s werden opgeladen.



De commercieel directeur van Ecotap, Vincent Liebe, bevestigt dat alle laadpassen en druppels wereldwijd werken met één internationale standaard. De gebruikte techniek is gekozen door de branche, zodat die werkt bij alle laadpalen ter wereld.



"We nemen deze klacht serieus en wuiven het niet weg. We leveren de data en het beheer is aan een bedrijf op het laadgedrag van hun gebruikers. RMC had zelf de risico's van misbruik in de gaten moeten houden en monitoren, net zoals je toezicht houdt op het gebruik van een creditcard."



Hoe kon deze oplichting zolang ongemerkt blijven? RMC voert per dag tienduizenden ritten en duizenden laadsessies uit, waardoor in de massa van data niet meteen opviel dat er meerdere keren tegelijk op één code werd geladen.



Het bedrijf analyseerde alle laadsessies en ontdekte een verdacht patroon. Het vervoersbedrijf deed vervolgens in maart bij de politie aangifte van diefstal en fraude. Een woordvoerster van de politie zegt dat er tot nu te weinig bewijsstukken zijn om onderzoek te starten naar een verdachte.



Daarnaast heeft RMC ruim twee maanden geleden Ecotap aansprakelijk gesteld voor de geleden schade. Het vervoersbedrijf verwijt Ecotap nalatigheid en het leveren van een ondeugdelijk product, omdat de beveiliging van de laaddruppels te wensen overlaat.



Daarnaast zegt RMC niet vóóraf te zijn gewaarschuwd voor dit risico van fraude, zodat zij niet zélf extra voorzorgsmaatregelen kon nemen om misbruik sneller te constateren.



Vincent Liebe van Ecotap zegt: "RMC had zélf het beheer moeten uitoefenen en goed vaderschap moeten hebben over de laadpassen." Hij pleit verder voor noodzakelijk onderzoek in de branche naar de veiligheid. Over de schade en een eventuele vergoeding zegt hij: "Dit is niet het moment of rol om daar uitspraken over te doen. Het is niet relevant om met u te spreken over de schadeafhandeling tussen twee bedrijven."



RMC stapt naar aanleiding van RTL’s eerdere publicaties over onterechte laadsessies naar de media om aandacht te vragen voor de slechte beveiliging van laaddruppels en -passen en wil andere bedrijven waarschuwen voor deze manier van fraude.

