28.000 euro aan boetes: Italiaanse beveiliger kon verkeerscamera niet zien

Eén verkeersboete is al vervelend, maar de hoeveelheid boetes die de Italiaanse Andrea Ferretto binnenkreeg is dat helemaal. De man die voor zijn werk als beveiliger iedere dag op en neer reed over dezelfde weg, kreeg volgens Italiaanse media in totaal 28.000 euro aan boete voor snelheidsovertredingen. De boosdoener? Een flitspaal die niet zichtbaar was.



Ferretto verdient als beveiliger zo'n 1100 euro per maand. Daarvoor rijdt hij iedere dag door de gemeente Pieve di Teco over een weg waar je 70 kilometer per uur mag. Toen hij de boetes, bijna allemaal tegelijkertijd, via een aangetekende brief opgestuurd kreeg, zorgde dat voor een enorme schok.



Hij liep de boetes op in een tijdsbestek van zo'n zes maanden, maar de boetes werden niet allemaal direct verstuurd naar het adres van de beveiliger. "Ik had te laat door dat daar een flitspaal stond. Hij zat verstopt achter een bocht, boven op een lantaarnpaal en bedekt door een 3 meter hoge heg", zegt hij in Italiaanse media.



Op een gegeven moment kwamen er mondjesmaat enkele boetes binnen bij Ferretto. Dat ging dan vaak om enkele tientallen euro's die hij netjes betaalde. Andere boetes stapelden zich op en kwamen later pas allemaal tegelijkertijd binnen. "Het voelde alsof mijn wereld instortte", zegt hij. "Hoe moet ik in hemelsnaam 28.000 euro betalen?"



Een advocaat probeert momenteel de beveiliger te helpen. "Een burger heeft het recht om te weten dat er op dat stuk weg een automatische controle is. Als er geen bord is en de flitser is verborgen, is het doel niet langer preventie, maar een stille straf." De zaak leidt in Italië tot veel verbazing en discussie over transparantie van de overheid.

Reacties

10-06-2025 17:36:13 DOAfan1

Senior lid

WMRindex: 185

OTindex: 2



Blijkbaar rijdt hij daar stelselmatig te hard en stapelen de boetes in een rap tempo op.

Hoewel zeer vervelend is voor de man, trapt hij toch echt zelf het gaspedaal in?



Vind het antwoord dat een flitspaal zichtbaar moet zijn dan ook bijzonder. In zuid Korea is een flitspaal gemarkeerd met lichtsignalen (rood/blauw). Het bijgevolg is dat iedereen vol op de rem gaat vlakbij de flitspaal en daarna het gas weer erop gaat.

Daarmee is handhaven dus teniet gedaan...



Bij een mobiele controle met laser staan ze in Nederland altijd verdekt opgesteld, als dit niet is toegestaan heb ik een aantal vorderingen te maken gericht aan de Nederlandse overheid



Laatste edit 10-06-2025 17:40 Het is toch ook de bedoeling om snelheid te handhaven? De beste man heeft te hard gereden en krijgt daarvoor een boete. Wat is daar raar aan?Blijkbaar rijdt hij daar stelselmatig te hard en stapelen de boetes in een rap tempo op.Hoewel zeer vervelend is voor de man, trapt hij toch echt zelf het gaspedaal in?Vind het antwoord dat een flitspaal zichtbaar moet zijn dan ook bijzonder. In zuid Korea is een flitspaal gemarkeerd met lichtsignalen (rood/blauw). Het bijgevolg is dat iedereen vol op de rem gaat vlakbij de flitspaal en daarna het gas weer erop gaat.Daarmee is handhaven dus teniet gedaan...Bij een mobiele controle met laser staan ze in Nederland altijd verdekt opgesteld, als dit niet is toegestaan heb ik een aantal vorderingen te maken gericht aan de Nederlandse overheid

Om hier te kunnen reageren moet je lid zijn.

Meld je nu aan.Login via: