Man in trein Den Bosch meldt mogelijke aanslag, wordt zelf aangehouden

Een treinreiziger is vanmiddag aangehouden omdat hij een valse melding deed over het plegen van een aanslag. Hij zei dat hij drie andere mannen in de trein daarover hoorde spreken, maar zij bleken niets van plan te zijn.



Door de melding over de mogelijke aanslag besloot de politie de trein te laten stilzetten en werden de passagiers gecontroleerd. Uit het onderzoek bleek dat er niets aan de hand was. Volgens de politie waren de drie mannen 'volledig te goeder trouw'.



De politie zette de trein stil op station Den Bosch. Dat station werd ook afgesloten. Op het perron stonden politieagenten in kogelwerende vesten. Rond 17.15 uur kon de trein, met de passagiers aan boord, verder rijden.



Alleen de man die de melding maakte, werd aangehouden. De politie doet verder onderzoek. Over het motief van de verdachte is niets bekend, meldt een woordvoerder. Uit verhoor moet blijken of de man een strafbaar feit heeft gepleegd. Over de identiteit van de man wil de politie niets zeggen.

