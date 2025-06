Bizar: Tiener liet ouders ontvoeren om gestolen cryptomiljoenen veilig te stellen

Het Amerikaanse echtpaar Chetal dacht zich in luxe te bevinden toen zij in een Lamborghini werden klemgereden in hun woonwijk. Zes gemaskerde mannen overmeesterden hen en hielden hen korte tijd gegijzeld. De aanleiding leek aanvankelijk te liggen in het werk van vader Sushil Chetal, een hooggeplaatste medewerker bij zakenbank Morgan Stanley. Maar het motief bleek ingrijpend anders.



Volgens onderzoekers schakelde Veer zelf de gemaskerde mannen in om zijn ouders, Sushil en diens vrouw, op gewelddadige wijze om het leven te laten brengen of onder druk te zetten. De reden: hij zou hebben gevreesd dat zij de diefstal of de locatie van het geld zouden verraden. De politie vond aanwijzingen die wijzen op een direct verband tussen Veer en de ontvoerders. Dat maakt de zaak uitzonderlijk in een al ongewone reeks cybermisdrijven.



De groep waar Veer deel van uitmaakte, bestond uit jonge cybercriminelen die op geavanceerde en misleidende wijze toegang wisten te krijgen tot persoonlijke en financiële informatie van hun slachtoffers. Hoewel veel van hun acties zich online afspeelden, was de impact zeer tastbaar. De ontvoering laat zien dat de grens tussen virtuele misdaad en fysieke dreiging steeds vager wordt. In dit geval leidde digitale fraude tot rechtstreeks geweld binnen een gezin.



Veer Chetal wordt verdacht van betrokkenheid bij zowel de grootschalige cryptofraude als het organiseren van de ontvoering van zijn ouders. De zaak wordt momenteel verder onderzocht.

Reacties

08-06-2025 20:56:25 allone

Oudgediende



WMRindex: 52.883

OTindex: 95.312

Ik snap er niets van. Wat was het doel van de ontvoering? Hoe oud is Veer en hoe organiseer je zoiets?welke onderzoekers?

Om hier te kunnen reageren moet je lid zijn.

Meld je nu aan.Login via: