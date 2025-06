Activisten op Gaza-boot slaan alarm om drone van Griekse kustwacht: ‘Het is een aanval!’

Het zeilschip Madleen, met aan boord onder andere de Zweedse pro-Palestijnse (klimaat)activist Greta Thunberg en Game of Thrones-acteur Liam Cunningham zond dinsdagavond een noodsignaal uit nadat een drone boven het schip werd gespot, maar dat bleek onnodig. De Heron-drone, die korte tijd later weer vertrok, behoorde namelijk toe aan de Griekse kustwacht.



De activisten riepen de internationale gemeenschap op om hen te beschermen. “Het is een aanval” (..) “stuur dit noodsignaal naar iedereen”, zei de Braziliaanse activist Thiago Ávila.



Volgens de organisatoren vond het incident plaats op zo’n 68 kilometer buiten de Griekse territoriale wateren.



De Madleen, een klein zeilschip met aan boord twaalf activisten, is onderweg naar de Gazastrook als onderdeel van een internationale vloot om de naar eigen zeggen “maritieme blokkade te doorbreken”.



Het schip vertrok zondag vanuit Sicilië en vervoert humanitaire hulp voor Gaza, waaronder babymelk, luiers, meel, rijst, waterfilters, hygiëneproducten en medisch materieel. Verschillende mensenrechtenorganisaties zetten de vaart op touw in een poging de maritieme blokkade van Gaza te doorbreken.



Israëlische Defensiemacht

De Israëlische Defensiemacht (IDF) bereidt zich intussen voor op de mogelijke aankomst van het schip.



“De IDF is voorbereid om op alle fronten te opereren, ook op zee. We zullen daar naar handelen”, aldus IDF-woordvoerder brigadegeneraal Effie Defrin.



De organisatoren benadrukken dat het om een “vreedzaam burgerinitiatief” gaat: “Samen kunnen we een maritieme corridor openen voor de mensen in Gaza,” luidt de verklaring.



Het is de tweede poging van de groep activisten om de Gazastrook per schip te bereiken. Een eerdere poging in mei mislukte toen het schip Conscience zwaar werd beschadigd in internationale wateren bij Malta.



De organisatie gaf Israël daarvan de schuld, maar Israël heeft betrokkenheid nooit bevestigd of ontkend.

Reacties

Om hier te kunnen reageren moet je lid zijn.

Meld je nu aan.Login via: