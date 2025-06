Verdwaalde maaltijdbezorger in VS rijdt per ongeluk zwaarbewaakt deel vliegveld op

Een bezorger van maaltijdbezorgdienst Door Dash volgde zijn navigatiesysteem zó nauwkeurig dat hij belandde op een zwaarbeveiligd deel van de luchthaven van Chicago, O'Hare Airport. Het duurde vervolgens lang voordat de politie ingreep, blijkt uit bewakingsbeelden.



Het incident gebeurde al op 17 mei, schrijft de lokale zender WGN. Deze week werden er beelden van vrijgegeven. Daarop is te zien dat de bezorger in een rode Hyundai stopt naast een vliegtuig van United Airlines bij Terminal 1 van O'Hare Airport.



Bagageafhandelaars die bij het vliegtuig aan het werk waren, namen daarop een kijkje. Uit de bewakingsbeelden blijkt dat het daarna nog tien minuten zou duren voordat een politieauto aanwezig was.



"Er was geen beveiliger te zien, toen ik naar binnen reed. Ik volgde mijn navigatiesysteem en reed af op GPS-coördinaten om de maaltijd te bezorgen", vertelde hij later aan de politie. In de auto vond de politie de maaltijd en een bonnetje. De bestuurder kon zonder boete weer vertrekken.



WGN zegt dat de bezorger simpelweg door een bewakingspoortje in het zuidwestelijke deel van O'Hare Airport reed. Een beveiliger die daar aanwezig was, greep niet in en meldde het incident ook pas laat. WGN schrijft dat ze 'het inderdaad vreemd vond' dat de auto daar reed. Ze sloot het poortje, maar greep verder niet in.



De beveiliger 'werkt niet langer voor het beveiligingsbedrijf', laat de luchthaven weten. Haar toegangspas voor de luchthaven is ingetrokken. WGN heeft aan Door Dash gevraagd of de bezorger daar nog werkt, maar daar kwam geen antwoord op.

Reacties

08-06-2025 10:11:18 allone

Oudgediende



WMRindex: 52.882

OTindex: 95.311

Erg zwaarbewapend is het daar niet, als je er gewoon kunt rondrijden

08-06-2025 10:42:37 Mamsie

Oudgediende



WMRindex: 46.554

OTindex: 96.981

Ach, het cabinepersoneel zal honger gehad hebben.

