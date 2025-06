Mannen zien gestolen urn aan voor oud ijzer en slaan hem kapot

Zonder erbij na te denken en het te weten, slaat Berend (31) uit Vriezenveen bij buurman Gerrit (59) achter het huis de urn van een overleden dorpsgenoot aan diggelen. De as verdwijnt in de vuilnisbak, de familie blijft gebroken achter. Vandaag moesten de twee Vriezenveners zich voor de rechter verantwoorden. "Je gaat toch niet expres een urn kapotslaan! Niemand met gezond verstand doet dat!"

Verbolgen waren de drie broers en zussen, dat de koperkleurige urn van hun moeder eind augustus vorig jaar zomaar was verdwenen van de begraafplaats in Vriezenveen. Dochter Lies had er dan ook geen woorden voor en plaatste een hartenkreet op Facebook. Zo hoopte ze de daders te vinden. "Onmenselijk!"

Het bericht werd massaal gedeeld op sociale media, en met succes. Berend uit Vriezenveen ziet de foto's van de verdwenen urn en biecht het een en ander op bij familie en vrienden. Want de urn lijkt wel verdomd veel op de stenen pot die hij in de achtertuin van zijn buurman Gerrit kapotsloeg. Na een tijdje staat de politie bij hem voor de deur.



Berend drinkt bijna dagelijks een kopje koffie met Gerrit, die verderop in de straat woont. Gerrit staat bekend als iemand die allerlei spullen, voornamelijk ijzer en metalen, opkoopt voor een habbekrats. Zijn erf ligt vol met velgen, koperdraden en andere spullen. Hier is het volgens de 59-jarige Vriezenvener dan ook misgegaan. "Ik heb van Klaas, een kennis, een paar kilo koper gekocht. En daar zat deze urn ook bij. Ik heb die hele urn nooit zien liggen in mijn achtertuin!"

Gerrit zei gelijk: 'Gooi dat ding maar in de vuilnisbak'



Gerrit is slecht ter been. Berend helpt zijn buurman af en toe wel eens met het 'klaarmaken' van het koper. De ingekochte koperdraden worden dan in kleine stukjes geknipt. Als Berend de urn ziet liggen in een plastic bak, pakt hij een hamer en gaat op onderzoek uit. "Ik zei tegen Gerrit: 'dat is helemaal geen koper'."



Berend tikt met de hamer op de stenen pot, waarbij er gelijk een stukje afvliegt. Na nog een klap ligt de urn aan diggelen. "Er liep allemaal zand uit – wat later dus as bleek te zijn. Ik dacht dat dat ding een soort van versiering was voor een aquarium, omdat er een plastic bak omheen zat. Toen zei Gerrit al gelijk: 'gooi dat ding maar in de vuilnisbak'. Daarna heb ik er nooit meer over nagedacht."

Justitie verdenkt de twee Vriezenveners van heling en vernieling in vereniging. Daar kan Gerrit met zijn hoofd niet bij. Hij is namelijk "des duivels" op Klaas, die volgens hem zonder zijn weten zomaar een urn aan hem heeft verkocht. "Hij is de dader, want hij zat verlegen om geld! Welk mens met gezond verstand koopt er nou een urn? Híj is aan het stelen geweest en niemand anders!"

De as van onze moeder is gestolen en in een vuilnisbak gegooid, dit doet ontzettend veel pijn



De Vriezenvener heeft hart op de tong en zegt: "Als je met je handen aan andermans urn zit, dan ben je door de duivel bezeten. Je gaat toch niet expres een urn kapotslaan?! Niemand met gezond verstand doet dat."



De urn op het kerkhof was voor de nabestaanden altijd een plek om tot rust te komen. Een plek om het verlies te verwerken. Dit kan nu niet meer, tot groot verdriet van de familie. "Wat jullie binnen een paar minuten hebben verwoest, is voor ons onvergeeflijk. De as van onze moeder is gestolen en in een vuilnisbak gegooid, dit doet ontzettend veel pijn."

De nabestaanden vragen dan ook 1000 euro aan smartengeld van de verdachten. Een bedrag waar de officier van justitie zich in kan vinden.

Het stelen van een urn is een enorm schofterige streek



Justitie eist een taakstraf van 80 uur tegen de twee Vriezenveners. De mannen hadden volgens het OM kunnen weten dat het ingekochte 'koper' door verkoper Klaas niet op een eerlijke manier was verkregen.



Maar de rechter denkt hier anders over. Hij spreekt Gerrit en Berend vrij. "Allereerst wil ik zeggen dat het stelen van een urn een enorm schofterige streek is. Maar deze heren hebben zich niet gerealiseerd dat het om een urn ging. In het dossier wordt voor mij heling niet bewezen. Ook is de pot niet kapotgeslagen met als enige doel om het te vernielen.

"Ik wens jullie het allerbeste", zo vertelt de rechter de nabestaanden. "Ik snap dat deze beslissing voor jullie emotioneel erg beladen is, maar zo zit het juridisch nou eenmaal in elkaar."

Vanwege de vrijspraak hebben de nabestaanden ook geen recht op een schadevergoeding.

Reacties

Om hier te kunnen reageren moet je lid zijn.

Meld je nu aan.Login via: