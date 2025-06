Merijn supte 1250 kilometer naar Nice voor statiegeld, meters voor finish gestopt

"Geblokkeerd bij de finish", schrijft Merijn Tinga op zijn sociale media, die na 1250 kilometer suppen is aangekomen in Nice. Merijn vertrok ongeveer een maand geleden vanuit Parijs om aandacht te vragen voor statiegeld, maar werd op enkele meters voor de finish tegengehouden door de scheepvaartpolitie.



Een kleine domper voor Merijn, die had gehoopt op een 'heldhaftige aankomst bij de Quai', onder aanmoediging van zijn team. In plaats daarvan moest de supper aanmeren op het strand, 'tussen de verwarde zonaanbidders' schrijft hij op sociale media.



"Blijkbaar is het naderen van de kust van Nice per paddleboard verboden terrein tijdens de VN-Oceaanconferentie… Ja, de conferentie die ik zelf bijwoon. Geen enkele uitleg, vier weken peddelen of het tonen van mijn UNOC-accreditatie hielp."



Bijna een maand geleden begon Merijns tocht, waarmee hij aandacht probeert te vragen voor een goed werkend statiegeldsysteem in Frankrijk.



"Statiegeld is echt een heel effectief systeem om zwerfafval tegen te gaan. Het zorgt voor 80 procent minder flesjes en blikjes in de berm. Ik wil Frankrijk hiervan overtuigen", zei hij vorige maand tegen RTL Nieuws.



Volgens Merijn is er in Frankrijk geen goed werkend statiegeldsysteem. "Milieuorganisaties zijn hier zelfs op tegen. Terwijl bijvoorbeeld een partij als Coca-Cola wel voor is."



"Maar ik heb het gehaald. En ik blijf nog een paar dagen in Nice – met evenementen, een kopje koffie met de burgemeester van Parijs en natuurlijk de UNOC3-sessie van dinsdag over oceaanvervuiling", schrijft Merijn.



Morgen op 8 juni is het namelijk World Oceans Day en een dag later begint de World Oceans Conference in Nice, die Merijn ook zal bijwonen en waar hij zal spreken in het voorprogramma.

Reacties

07-06-2025 16:42:30 allone

Suppen op de zee / oceaan?

En zal het enig statiegeldverschil maken?

In Amsterdam zorgt statiegeld voor veel rotzooi, omdat mensen de vuilnisbakken er voor open en kapot maken.

07-06-2025 17:16:57 De Paus

Helemaal niet nodig, gewoon een magneet aan een touwtje in de vuilnisbak laten zakken en dan stop je de lege statiegeldblikjes onder je pausjurk. Quote @allone : omdat mensen de vuilnisbakken er voor open en kapot maken.Helemaal niet nodig, gewoon een magneet aan een touwtje in de vuilnisbak laten zakken en dan stop je de lege statiegeldblikjes onder je pausjurk.

07-06-2025 18:40:53 Emmo

@De Paus :

Helemaal niet nodig, gewoon een magneet aan een touwtje in de vuilnisbak laten zakken en dan stop je de lege statiegeldblikjes onder je pausjurk. QuoteHelemaal niet nodig, gewoon een magneet aan een touwtje in de vuilnisbak laten zakken en dan stop je de lege statiegeldblikjes onder je pausjurk. Tenzij die blikjes van aluminium zijn gemaakt.

