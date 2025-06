Britse waakhond waarschuwt: tientallen zwangerschappen gemeld bij gebruik afslankmedicatie

De Britse toezichthouder voor geneesmiddelen, MHRA, waarschuwt vrouwen die diabetes- en afslankmedicatie gebruiken zoals Ozempic, Wegovy en Mounjaro, om aanvullende anticonceptie toe te passen. Dit na in totaal 40 meldingen van vrouwen die zwanger zijn geworden tijdens het gebruik van deze medicijnen. Ook in Nederland zijn er een aantal meldingen binnen gekomen.



Het gaat onder meer om middelen die oorspronkelijk zijn ontwikkeld voor de behandeling van diabetes type 2, maar die nu ook worden gebruikt om af te vallen. De medicijnen bevatten werkzame stoffen zoals semaglutide (in Ozempic en Wegovy) en tirzepatide (in Mounjaro). Ze bootsen bepaalde hormonen na die de eetlust onderdrukken, de bloedsuikerspiegel reguleren en de snelheid waarmee voedsel in de maag wordt verteerd vertragen.



De MHRA waarschuwt specifiek voor Mounjaro, die de werking van orale anticonceptie, zoals de pil, kan verminderen. Dat staat volgens Agnes Kant, directeur van het Nederlandse bijwerkingencentrum Lareb, ook nadrukkelijk in de bijsluiter. Vrouwen die het middel gebruiken, wordt daarom in het Verenigd Koninkrijk geadviseerd aanvullende anticonceptie, zoals condooms, te gebruiken. "Van Mounjaro is het bekend dat het effect kan hebben op de anticonceptie. Bij de andere middelen is dit niet onderzocht en is er meer onderzoek nodig," aldus Kant.



Van de 40 meldingen over zwangerschappen in het Verenigd Koninkrijk gingen er 26 over Mounjaro, acht over semaglutide (Ozempic en Wegovy) en negen over liraglutide, het actieve bestanddeel van Saxenda, een ander afslankmiddel. In twee meldingen werd expliciet aangegeven dat de zwangerschap ongepland was.



De Nederlandse waakhond, Lareb meldt dat zij geen meldingen van zwangerschappen heeft gekregen bij het gebruik van tirepatide (Mounjaro). Ook bij liraglutide (Victoza, Saxenda) als het gebruikt is voor overgewicht zijn geen zwangerschappen gemeld.



"Bij het gebruik van de medicatie voor diabetes, hebben wij twee meldingen binnen gekregen. Het is bij ons niet bekend of in het geval van deze twee meldingen anticonceptiemiddelen werden gebruikt. Een mevrouw heeft in ieder geval aangegeven dat de zwangerschap ongepland was", zegt Agnes Kant, directeur van Lareb.

