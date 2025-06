Aanhoudingen in Myanmar voor moord op oud-generaal, onder wie 6-jarig meisje

Het Myanmarese leger heeft zestien mensen gearresteerd op verdenking van betrokkenheid bij de moord op een gepensioneerde generaal en diplomaat vorige maand. Het leger noemt de personen "terroristen". Onder de gearresteerden is een 6-jarig meisje.



De Global New Light of Myanmar bracht het nieuws over de arrestaties naar buiten. De krant staat onder controle van de Myanmarese junta, het militaire bewind. Het kind zou de dochter zijn van de vermoedelijke moordenaar.



De 68-jarige gepensioneerde generaal en diplomaat Cho Htun Aung werd op 22 mei overdag doodgeschoten in de stad Yangon. De moord is een van de meest beruchte moordaanslagen in het land.



Sinds de staatsgreep van het leger in 2021 woedt er een hevige burgeroorlog in het land. Het leger zette de democratisch gekozen regering onder leiding van regeringsleider Aung San Suu Kyi en president Win Myint af.



Myint en Suu Kyi moesten de gevangenis in, maar vorig jaar werden ze overgeplaatst en sindsdien staan ze onder huisarrest. Het leger beweerde dat de verkiezingen van het jaar daarvoor onrechtmatig waren. Er braken massale protesten uit die het leger met bruut geweld de kop indrukte.



De moordaanslag op de oud-generaal vorige maand werd uitgevoerd door rebellengroepering Golden Valley Warriors. Die gaf als verklaring voor de moord dat de oud-generaal aanhoudend militaire operaties steunde, waaronder aanvallen op burgers.



Het Myanmarese leger beweert dat de groep wordt gesteund door een schaduwregering die nog voortvloeit uit de regering van Suu Kyi. Volgens de staatskrant zou die 200.000 Myanmarese kyat (zo'n 80 euro) hebben betaald voor de moord.



Een woordvoerder van de schaduwregering ontkent dat. "Het is niet waar dat we mensen betalen om anderen te vermoorden", zei hij tegen persbureau Reuters.



Sinds de staatsgreep heeft het leger meer dan 29.000 mensen gearresteerd, zegt actiegroep Assistance Association of Political Prisoners. Er zouden 6700 mensen zijn gedood, onder wie 825 kinderen.



Het leger ontkent dat burgers het doelwit zijn en stelt dat ze enkel reageren op aanvallen van "terroristen" die de stabiliteit en vrede in het land bedreigen.

Reacties

Om hier te kunnen reageren moet je lid zijn.

Meld je nu aan.Login via: