Hakaprotest kost Maoripolitici langste schorsing uit Nieuw-Zeelandse parlementsgeschiedenis

In november vorig jaar protesteerden drie Nieuw-Zeelandse politici in het parlement met een haka, de ceremoniële dans van de Maori. Daarvoor zijn ze nu gestraft.Het parlement stemde vandaag in met een schorsing van 21 dagen voor twee van hen. De ander is zeven dagen geschorst.De schorsingen voor de politici van de Maoripartij zijn de langste in de geschiedenis van de Nieuw-Zeelandse volksvertegenwoordiging. Het parlement heeft nooit eerder een schorsing van langer dan drie dagen opgelegd.De drie weken schorsing zijn voor partijleiders Debbie Ngarewa-Packer en Rawiri Waititi. De schorsing van zeven dagen is voor 22-jarige Hana-Rāwhiti Maipi-Clarke. Zij nam het initiatief tot de haka tijdens de behandeling van een omstreden wetsvoorstel.Dat voorstel ging over een nieuwe interpretatie van het 184 jaar oude verdrag tussen de Britten en de inheemse Maoristammen, ook wel het oprichtingsdocument van Nieuw-Zeeland genoemd. Het Verdrag van Waitangi geldt als controversieel, omdat het door beide partijen anders is geïnterpreteerd. Er bestaan twee versies: een in de taal van de Maori en een in het Engels.Een parlementaire commissie adviseerde de drie Maori te schorsen, omdat hun gedrag 'het effect zou kunnen hebben een lid van het parlement te intimideren'. Hun partij hekelt de sancties. "Het parlement heeft een boodschap gestuurd aan onze mokopuna (toekomstige generaties) dat hun Maori-identiteit een bedreiging vormt voor de democratie van Nieuw-Zeeland", aldus de partij op X. "Wij verwerpen de verkeerde voorstelling van onze haka als minachting en intimidatie."De dans werd vroeger gebruikt om bezoekende stammen te verwelkomen en om krijgers klaar te maken voor de strijd. Tegenwoordig wordt de haka nog steeds uitgevoerd bij belangrijke gebeurtenissen zoals sportwedstrijden, begrafenissen, bruiloften en diploma-uitreikingen.