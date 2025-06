Vrouw moet tienduizenden euro's bijstand terugbetalen door handel op Marktplaats

Een vrouw uit Amsterdam moet ruim 47.000 euro aan bijstand terugbetalen, omdat ze jarenlang verzwegen heeft dat ze inkomsten had uit handel via Marktplaats. Dat heeft de rechtbank in Amsterdam bepaald, meldt De Telegraaf woensdag.



De vrouw maakte bezwaar tegen het besluit van de gemeente om de bijstandsuitkering terug te vorderen, maar de rechter verklaarde haar beroep ongegrond. Volgens de wet moet iemand met een bijstandsuitkering altijd melden als er sprake is van extra inkomsten. Af en toe iets verkopen mag, maar structurele handel valt daar niet onder.



Uit politieonderzoek blijkt dat de vrouw tussen 2018 en 2023 maar liefst 767 advertenties plaatste op een Marktplaats-account dat op haar naam stond. In haar woning werd bovendien meer dan 26.000 euro aan contant geld gevonden. Ook trof de politie daar iemand aan die verklaarde een kamer bij haar te huren. Daarnaast waren er regelmatig grote contante stortingen op haar bankrekening, schrijft de krant.



Volgens de gemeente zijn dit duidelijke signalen dat de vrouw inkomsten had die zij verzweeg, en dus onterecht bijstand ontving. De rechter ging daarin mee.



De vrouw probeerde zich volgens de krant nog te verdedigen door te stellen dat haar zoon, destijds dertien jaar oud, het Marktplaats-account had aangemaakt en gebruikt. Volgens haar ging het alleen om de verkoop van eigen kleding, en zouden advertenties vaak zijn verwijderd en opnieuw geplaatst om beter zichtbaar te zijn.



Maar de rechtbank vond die uitleg onvoldoende. De vrouw had haar inkomsten moeten melden en beschikte niet over een deugdelijke administratie. Ook het aangetroffen contante geld en de kamerhuur worden door de gemeente, en inmiddels ook door de rechter, gezien als verzwegen inkomsten. Daarom moet ze de volledige bijstandsuitkering over de betreffende periode terugbetalen.

