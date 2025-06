Tientallen trompetten gestolen bij Limburgse muziekwinkel, 150.000 euro schade

Bij de Vlaamse vestiging van de Limburgse muziekwinkel Adams Music Centre zijn vijftig trompetten gestolen. De totale schade wordt geschat op 150.000 euro. Het is de vijfde keer in negen jaar tijd dat er bij deze vestiging is ingebroken.



"Dit waren niet de goedkope modellen, maar zo exclusief zijn ze ook weer niet", zegt directeur Frans Swinkels tegen L1 Nieuws. "Waarom zou je die trompetten stelen? Bij andere instrumenten kan ik het me nog voorstellen. Maar dit zijn geen Stradivarius-violen of iets dergelijks. Deze trompetten zijn gewoon in een fabriek gemaakt."



Adams is een bekende naam voor muzikanten in Zuid-Nederland. Behalve de hoofdvestiging in het Midden-Limburgse Ittervoort, is er ook een grote winkel in Lummen, in Belgisch Limburg. Daar sloegen vrijdagochtend rond 02.00 uur gemaskerde inbrekers met een mokerhamer de etalage in, is te zien op camerabeelden. Aanvankelijk wisten ze te voorkomen dat het alarm afging door een rek heel langzaam voor zich uit te duwen, meldt VRT Nieuws. Ze stalen de trompetten en vluchtten toen het alarm alsnog afging.



Ruim twee maanden geleden was het ook al raak in Lummen. Toen werden er veertig trompetten gestolen. Dat kan er volgens de muziekwinkel op wijzen dat de dieven op bestelling werken. De winkels zijn inmiddels voorzien van allerlei anti-inbraakvoorzieningen, maar die schrikken diefstal kennelijk niet af.



De gestolen trompetten zijn voorzien van serienummers. "Die serienummers hebben we doorgestuurd naar allerlei muziekwinkels. Als deze trompetten hier nu worden aangeboden, krijgen wij en de politie een seintje", zegt de directeur. Swinkels hoopt zo de instrumenten terug te krijgen en dat de daders kunnen worden gevonden.

Reacties

04-06-2025 14:46:49 BatFish









Nou, 3000 Euri per trompet is best een aardig bedrag. Dat is aardig wat meer dan de waarde aan metaal die er in zit. Hopelijk kunnen ze onderschept worden.

04-06-2025 15:56:58 allone











Ik wist niet dat die dingen zo kostbaar zijn en dat er zo’n grote vraag naar is



Jan Klaassen was trompetter, in het leger van de prins….met hart en ziel!

04-06-2025 18:02:49 Grouse









Misschien is de schade niet alleen van de trompetten. Ook een kapotgeslagen winkelpui is waarschijnlijk niet goedkoop en wie weet wat er verder nog gesloopt is.

04-06-2025 18:18:59 BatFish









@allone : Eh... wou jij beweren dat Jan Klaassen die roofoverval gepleegd heeft?

04-06-2025 18:32:06 allone









@BatFish : nee hoor. Maar ik heb de vreemde tic dat ik bij ieder woord me een bijbehorend liedje herinner.

04-06-2025 19:44:15 BatFish









@allone : Ah... jammer - je had misschien tipgeld kunnen opstrijken

