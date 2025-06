Kind (2) kruipt op bagageband in luchthaven New Jersey en rolt met koffers mee

Een 2-jarig kind is vorige week op de luchthaven van Newark in New Jersey op de bagageband terechtgekomen. Het kleutertje ontsnapte aan de aandacht van de moeder en voordat ze het doorhad, rolde het kind met de koffers mee.



Het incident gebeurde volgens het Amerikaanse tijdschrift People vorige week woensdag op de drukke luchthaven van Newark in New Jersey, die ook een belangrijke luchthaven is voor New York. Het kind kon uiteindelijk door politieagenten van de band worden gehaald en raakte niet gewond.



Het had overigens wel degelijk slecht kunnen aflopen voor de kleine avonturier, die snel op de band was gekropen terwijl de moeder een vlucht probeerde om te boeken. Het kind belandde uiteindelijk in de bagageruimte van de luchthaven.



Zo snel als het kind aan de aandacht was ontsnapt, zo snel kwam iedereen in actie. Een werknemer van een luchtvaartmaatschappij schakelde meteen de luchthavenpolitie in. ,,De opgetrommelde agenten beseften dat het kind in gevaar was en gingen zonder aarzelen zelf het transportsysteem binnen”, zegt de vakbond van de luchthavenpolitie. ,,Na ongeveer vier minuten vonden ze het kind, dat onderweg was naar een röntgenapparaat.”



„Onderaan de ‘glijbaan’ van de transportband is er een splitsing in twee banden”, vertelt vakbondsvoorzitter Frank Conti aan Amerikaanse media. „Een agent ging de ene kant op, de andere agent de andere. Een van hen zag het kind toen richting het röntgenapparaat gaan.”



„Deze kleuter heeft geluk gehad”, besluit Keith Jeffries, chef van de veiligheidseenheid van de luchthaven. Het kind had volgens hem in een apparaat kunnen belanden dat hem zou pletten. „Dat kan fataal zijn voor een klein kind.”

Reacties

03-06-2025 15:07:57 GroteMop1983

Oudgediende



WMRindex: 5.909

OTindex: 7.894

Quote:

Het kind had volgens hem in een apparaat kunnen belanden dat hem zou pletten.

Zijn er dan op de luchthaven apparaten die reiskoffers kunnen pletten? Zijn er dan op de luchthaven apparaten die reiskoffers kunnen pletten?

03-06-2025 17:27:53 allone

Oudgediende



WMRindex: 52.842

OTindex: 95.259

Klinkt idd gevaarlijk

03-06-2025 17:57:30 omabep

Oudgediende



WMRindex: 11.013

OTindex: 3.188

Dan zijn kindertuigjes/looplijnen nog zo gek niet in zulke ruimtes.

