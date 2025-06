Doodverklaarde vrouw ontwaakt in doodskist in Tsjechië

Een 88-jarige vrouw in Tsjechië werd wakker in een doodskist, nadat zij ten onrechte was doodverklaard. De krant ‘Pravo’ bericht over het opmerke

Reacties

03-06-2025 17:32:08 allone

Oudgediende



Ja zal toch iets later wakker worden, als die kist onder de aarde ligt of in het vuur

