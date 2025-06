RIVM: kans om te sterven door hitte sterk gedaald sinds 2010

De kans om in Nederland te sterven op hele hete dagen is sterk gedaald sinds 2010. Het geschatte aantal sterfgevallen door hitte daalde in de periode van 2000-2009 van 7.000 naar 4.300 in de periode 2010-2019. Dat blijkt uit onderzoek van het RIVM. Sinds 2010 draagt het Nationaal Hitteplan bij aan de bewustwording van de gevaren van hitte. Volgens de onderzoekers is dat een van de mogelijke oorzaken van deze daling. Wel is de kans op overlijden op hete dagen nog steeds verhoogd. Aandacht hiervoor blijft dus belangrijk.



Nederland heeft sinds 2007 een Nationaal Hitteplan, dat in 2010 voor het eerst werd geactiveerd. Het RIVM onderzocht of het Nationaal Hitteplan effect heeft gehad op de relatie tussen hoge temperaturen en sterfte in Nederland. Het instituut vergeleek de tien jaar sinds activatie van het Nationaal Hitteplan met de periode daarvoor. Dit onderzoek maakt deel uit van de evaluatie van het Nationaal Hitteplan.



De kans om te sterven op hele hete dagen nam vooral af onder ouderen, vrouwen en bewoners van buurten waar veel mensen met een lager inkomen wonen. Onder mensen boven de 90 jaar daalde de kans om te sterven door hitte, maar bleef het geschatte aantal doden in beide perioden hetzelfde. Dat komt omdat er door de vergrijzing meer mensen van deze leeftijd zijn.



25 juli 2019 was de heetste dag ooit in Nederland: op meerdere plekken in Nederland werd het toen warmer dan 40 graden. Uit het onderzoek blijkt dat het aantal sterfgevallen een dag later hoger was dan ooit op een zomerdag. Europa warmt wereldwijd het snelst op. Het KNMI (Koninklijk Nederlands Meteorologisch Instituut) verwacht in de toekomst meer dagen met extreme hitte. Ook zijn er door vergrijzing meer mensen van 90 jaar en ouder. Maatregelen om gezondheidsproblemen door hitte te verminderen blijven dus noodzakelijk.



De daling van de kans om te sterven op hele hete dagen heeft volgens het RIVM verschillende oorzaken. Het is lastig deze van elkaar te onderscheiden. Zo hebben de hittegolven van 2003 en 2006 mensen mogelijk bewuster gemaakt voor de gevolgen van hitte. Ook is er landelijk veel (media)aandacht als het RIVM het Nationaal Hitteplan activeert. Het RIVM informeert (zorg)professionals en mantelzorgers wat zij kunnen doen voor mensen die extra kwetsbaar zijn voor hitte, zoals ouderen en jonge kinderen.

Reacties

02-06-2025 15:14:49 Mamsie

Oudgediende



WMRindex: 46.551

OTindex: 96.946

Quote:

De kans om in Nederland te sterven op hele hete dagen is sterk gedaald. Wel is de kans op overlijden op hete dagen nog steeds verhoogd.

Snapt u het nu nog? Ik niet hoor! 🤣🤣🤣



Maar vooral bejaarden hebben een groter risico om te bezwijken onder de hitte.

Ik persoonlijk hoor daar ook bij en af en toe ben ik wel bang voor een beroerte of iets anders. Snapt u het nu nog? Ik niet hoor! 🤣🤣🤣Maar vooral bejaarden hebben een groter risico om te bezwijken onder de hitte.Ik persoonlijk hoor daar ook bij en af en toe ben ik wel bang voor een beroerte of iets anders.

02-06-2025 15:47:33 Emmo

Stamgast



WMRindex: 69.230

OTindex: 28.656





In "hele hete dagen" is de kans afgenomen. In "hete dagen" is zij toegenomen. Maar begrijpen doe ik het ook niet. @Mamsie : Het verschil zit 'm in "hele hete dagen" en gewone "hete dagen".In "hele hete dagen" is de kans afgenomen. In "hete dagen" is zij toegenomen. Maar begrijpen doe ik het ook niet.

02-06-2025 17:15:47 Sjaak

Moderator



WMRindex: 21.654

OTindex: 57.308

@Emmo : Ik denk dat met 'hele hete dagen' bedoeld wordt dat het niet ging om een hittepiek in enkel de middag, maar dat de dag in zijn geheel heet was, dus vanaf de ochtend al.

Om hier te kunnen reageren moet je lid zijn.

Meld je nu aan.Login via: