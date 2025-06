Meer dan één glas wijn per jaar is schadelijk, zegt voormalig gezondheidsbaas van Engeland

Een welverdiend glas wijn na een dag lang hard werken. Dat moet toch minstens kunnen. Het is zelfs gezond, maken velen zichzelf wijs.

Volgens Professor David Nutt zouden mensen echter eigenlijk maar één groot glas wijn per jaar moeten drinken. Dat kan vermoedelijk net. Anders lopen ze het risico zichzelf schade toe te brengen.

Professor David Nutt, neuropsychofarmacoloog aan het Imperial College London, was topadviseur voor voedingsgezondheid in Engeland. Hij zegt dat als alcohol vandaag de dag zou worden uitgevonden, het niet aan de veiligheidseisen zou voldoen en daarom zou worden verboden.

Nutt zegt in de Instant Genius-podcast: "Ik kan accepteren dat 40.000 jaar alcoholgebruik gebruik is geworden en dat je na zo lange tijd moeilijk weg krijgt, maar als we het vandaag zouden uitvinden, zouden we dat precedent niet meer hebben."

"Wat als we nu alcohol zouden onderwerpen aan gangbare voedselveiligheidstesten? Het zou de test niet doorstaan en worden weggehouden van de consument, zoals ander gif."

"Het zou falen, omdat de maximaal aanbevolen hoeveelheid alcohol die iemand per jaar mag consumeren, gebaseerd op de toxicologie, één groot glas wijn per jaar is. Daarom kun je alcohol niet aan normale tests onderwerpen, wat aangeeft hoe relatief schadelijk alcohol is."

Reacties

02-06-2025 13:33:21 BatFish

Oudgediende



WMRindex: 8.200

OTindex: 24.791

Sja, dan moeten we maar whisky gaan drinken

02-06-2025 15:10:17 Mamsie

Oudgediende



WMRindex: 46.551

OTindex: 96.946

Quote:

zouden mensen echter eigenlijk maar één groot glas wijn per jaar moeten drinken.



Hoe groot mag dat glas dan zijn? Zo'n 200 liter? En mag je daar dan een jaar lang mee doen? Hoe groot mag dat glas dan zijn? Zo'n 200 liter? En mag je daar dan een jaar lang mee doen?

02-06-2025 15:44:58 Emmo

Stamgast



WMRindex: 69.230

OTindex: 28.656

@Mamsie :

Zo'n 200 liter? QuoteZo'n 200 liter? Gewoonlijk wordt zoiets een (olie)vat genoemd. Beetje lastig schenken, daarmee.

Om hier te kunnen reageren moet je lid zijn.

Meld je nu aan.Login via: