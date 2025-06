Togolees belandt aan Russische frontlinie in plaats van op universiteit, Togo waarschuwt burgers

Het Togolese ministerie van Buitenlandse Zaken waarschuwt studenten waakzaam te zijn wanneer ze in het buitenland gaan studeren. De waarschuwing volgt op de gevangenneming van een Togolees door Oekraïense troepen. De jongen dacht met een studiebeurs naar Rusland te gaan, in plaats daarvan werd hij gedwongen een uniform aan te trekken en naar het front gestuurd.



Begin deze maand werd bekend dat de Oekraïense strijdkrachten verschillende Togolezen krijgsgevangen had gemaakt. Naar nu blijkt waren de studenten onder valse voorwendselen en met een studiebeurs naar Rusland gelokt. Daar moesten ze een contract met het ministerie van Defensie tekenen en werden ze naar het front in Oekraïne gestuurd. De studenten hadden hun studievisum op de Russische ambassade in Benin gekregen.



De Togolese autoriteiten waarschuwen nu in een persbericht hun landgenoten tegen dit soort praktijken: 'In het licht van deze verontrustende situatie roept het ministerie alle burgers, en in het bijzonder jongeren die in het buitenland willen studeren, op tot grote waakzaamheid. Het dringt er bij hen op aan de echtheid van studiebeursaanbiedingen na te gaan voordat zij zich engageren, en contact op te nemen met de bevoegde diensten van het ministerie of een ander betrokken ministerie, met name het ministerie van Hoger Onderwijs en Onderzoek, om betrouwbare en veilige informatie te verkrijgen voordat zij naar het buitenland vertrekken, met name naar Rusland', aldus het communiqué van het Togolese ministerie.



Het gebeurt veelvuldig dat de Russische autoriteiten Afrikaanse migranten en studenten het leger in dwingt. Zo meldde persbureau Bloomberg in juli 2024 dat Russische functionarissen Afrikaanse studenten en jonge arbeiders vertelden dat ze hun visa niet zouden verlengen tenzij ze zich bij het leger aansloten. Maar ook in Afrika zelf zijn Russische ronselaars actief en - Rusland rekruteerde eerder jongeren uit Burundi, Kameroen, de Centraal-Afrikaanse Republiek, de Democratische Republiek Congo, Sierra Leone, Somalië, Tanzania en Oeganda.



Afrikaanse rekruten wordt vaak een flink salaris en een Russisch paspoort in het vooruitzicht gesteld. Volgens Africa Defense Forum, een uitgave van het Amerikaanse leger, verleende Rusland in november vorig jaar aan meer dan 3.000 buitenlanders het staatsburgerschap in ruil voor militaire dienst.

Reacties

01-06-2025 16:05:58 Mamsie

Oudgediende



WMRindex: 46.549

OTindex: 96.943

Dit is toch werkelijk onvoorstelbaar. Denk je te gaan studeren en dan word je kanonnenvoer!

01-06-2025 17:21:19 omabep

Oudgediende



WMRindex: 11.011

OTindex: 3.188

Vuile lafaard die Poetin, overal uit arme of onderdrukte landen, de mensen inzetten voor zijn doel. Zelf zit ie hoog op een (oninneembare) berg. @Mamsie : Ik had zoiets al gelezen over mensen uit Noord-Korea, die dachten een jaarloon te krijgen als ze overleefden, er is er maar 1 teruggekomen. Scheelt een hoop geld, hè.Vuile lafaard die Poetin, overal uit arme of onderdrukte landen, de mensen inzetten voor zijn doel. Zelf zit ie hoog op een (oninneembare) berg.

