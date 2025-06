Plug-in hybrides zijn ‘sluipmoordenaars’ op de Nederlandse wegen, 12 procent meer ongelukken

Plug-in hybrids zijn sluipmoordenaars op de Nederlandse wegen. Daarvoor waarschuwt Arno Onink van onderzoeksbureau Trend-RX, die de enorme berg gegevens over autoschade onderzocht in de Nationale Autoshow van BNR. Hij kwam tot de conclusie dat bestuurders van plug-in hybrides (PHEV) 12 procent meer schadegevallen maken per gereden kilometer dan de bestuurders van brandstofauto's.



Dat komt omdat deze auto's op het gebied van schade rijden het slechtste van twee werelden lijken te combineren: ze hebben dezelfde -bekende- moeilijkheden van elektrische auto's (hoger, breder, zwaarder, sneller), maar de bestuurder houdt daar geen rekening mee, omdat hij of zij lijkt te denken in een gewone benzineauto te rijden. 'Ze hebben helemaal niet door dat ze in een moeilijke auto rijden', verklaart Onink.



Nu is de PHEV misschien een stukje minder snel dan een volledig elektrische auto, maar nog steeds wel een heel pak rapper dan de doorsnee benzinewagen. De plug-in hybride is in alle gevallen een waardeloze auto', vindt de directeur van het onderzoeksbureau. 'Ze zijn net zo gevaarlijk als volledig elektrisch, maar die heeft dan tenminste nog de milieuvoordelen. En die heeft de plug-in-hybride ook niet'



Dat volledig elektrische auto's (FEV's) meer brokken maken komt vooral door de toegenomen snelheid. 'Het scheelt wel 4 tot 5 seconden bij het optrekken van nul tot honderd', schetst Onink. Daarnaast zijn ze moeilijke te besturen, omdat ze hoger, breder en zwaarder zijn. Daardoor maakten FEV's tot enkele jaren geleden zelfs 15 procent meer schade dan benzineauto's. Dat is inmiddels afgenomen tot 10 procent. 'Dat komt omdat er inmiddels meer ervaring is met het elektrisch rijden.'



Het onderzoeksbureau bekeek de data in opdracht van schadeverzekeraars. En uit die hoek kan de automobilist ook wel een reactie verwachten. Onink verwacht dat de cijfers er uiteindelijk toe leiden dat de verzekering van een plug-in hybride een stuk duurder zal uitpakken. 'Ik verwacht tot wel 50 procent. Het wordt gewoon veel duurder.'



De schokkende cijfers zijn zo lang onderbelicht gebleven, omdat er lang gedacht werd dat PHEV's een tijdelijk fenomeen waren, een overgangsfase. Maar de afgelopen jaren zijn ze in rap tempo populair geworden en rijden er in Nederland inmiddels 410.000 plug-in hybrides rond, liefst 4 keer zoveel als drie jaar geleden. 'We hebben er met zijn allen gewoon onvoldoende bij stil gestaan.'

Reacties

01-06-2025 12:07:54 BatFish

Oudgediende



WMRindex: 8.197

OTindex: 24.788

Dus niet de PHEV's zijn het probleem, maar de incompetente bestuurders.

01-06-2025 15:08:39 Emmo

Stamgast



WMRindex: 69.219

OTindex: 28.654

@BatFish : Quote:

'Ze hebben helemaal niet door dat ze in een moeilijke auto rijden', verklaart Onink. Je zou het bijna denken. Je zou het bijna denken.

Om hier te kunnen reageren moet je lid zijn.

Meld je nu aan.Login via: