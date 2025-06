OPEC verhoogt olieproductie: benzine mogelijk goedkoper, maar prijsstijging dreigt door accijns

De OPEC+, het verbond van olie-exporterende landen onder leiding van Saudi-Arabië, verhoogt in juli opnieuw de olieproductie. Het gaat om een stijging van 411.000 vaten per dag, dezelfde verhoging als in mei en juni. Daarmee zet de organisatie voor de derde maand op rij in op een grotere productie dan oorspronkelijk gepland.



Deze koerswijziging betekent een breuk met het jarenlange beleid om de olieprijzen juist kunstmatig hoog te houden. Door meer olie op de markt te brengen, kan de prijs per vat dalen. Dat zou gunstig kunnen uitpakken voor automobilisten, doordat tanken goedkoper wordt.



De exacte beweegredenen achter deze strategiewijziging zijn niet officieel bekendgemaakt. Binnen de organisatie wordt gespeculeerd dat Saudi-Arabië marktaandeel wil vergroten of druk wil uitoefenen op landen die zich niet aan productieafspraken houden, zoals Irak en Kazachstan.



Ook wordt gesuggereerd dat Riyad zijn relatie met voormalig president Trump probeert te herstellen.



Accijnsverhoging dreigt volgend jaar

In Nederland ligt de adviesprijs voor een liter Euro95 momenteel op 2,10 euro, volgens cijfers van UnitedConsumers. Dat is 4 procent lager dan een jaar geleden. Ook diesel is gedaald naar 1,80 euro. Die prijzen gelden vooral langs snelwegen; elders zijn de prijzen vaak lager.



Toch dreigt volgend jaar een flinke prijsstijging aan de pomp. De tijdelijke accijnskorting vervalt op 1 januari, wat benzine 25 cent per liter duurder zou maken.



De minister van Infrastructuur en Waterstaat, Barry Madlener (PVV), waarschuwde de Tweede Kamer dat dit zonder ingrijpen zal gebeuren en wil uiterlijk op Prinsjesdag een oplossing, al hangt daar een prijskaartje van 1,6 miljard euro aan.

Reacties

01-06-2025 10:32:05 Emmo

Stamgast



Zou onze geliefde regering doorhebben dat meer dan 100% belastingbijdrage niet erg constructief is voor de economie?

Volgens een Zo zie je maar weer. Goedkoper wordt het nooit.Zou onze geliefde regering doorhebben dat meer dan 100% belastingbijdrage niet erg constructief is voor de economie?Volgens een factchecker ligt de belastingdruk op 40%, Als alles wordt meegerekend kan dit oplopen tot 75%. Volgens genoemde factchecker is dit echter alleen over een extra bedrag, niet over het totaal. (Factchecker vergeet te vermelden hoeveel dat totaal in dat geval dan wel is)

