Tsjechische crimineel schenkt ministerie van Justitie 40 miljoen euro, minister stapt op

In Tsjechiƫ is de minister van Justitie opgestapt om een vrij bijzondere reden: een veroordeelde crimineel had het ministerie van Justitie een schenking gedaan van bijna 40 miljoen euro in bitcoin. Hier kwam zoveel kritiek op dat minister Pavel Blazek besloot op te stappen. De politie onderzoekt de zaak.



Volgens Blazek heeft er niets onwettigs plaatsgevonden, maar wil hij de reputatie van de regeringscoalitie niet schaden, zo meldde hij op X.



De herkomst van de 468.468 bitcoins is niet bekend. De donateur heeft vier jaar in de gevangenis gezeten voor drugshandel, verduistering en illegaal wapenbezit.



Het ministerie veilde de bitcoins. Het geld zou volgens een woordvoerder worden gebruikt om slachtoffers van misdaad te helpen of als investering in gevangenissen.



Sinds de donatie deze week aan het licht kwam, is de verontwaardiging in Tsjechiƫ groot. De politie is een onderzoek gestart vanwege vermoedens van machtsmisbruik en witwassen.



Blazek is lid van de rechtse partij van premier Petr Fiala. Die zei op X dat de minister te goeder trouw gehandeld heeft en noemde het aftreden een 'verantwoordelijke stap'.

Reacties

31-05-2025 21:35:42 HenryHiaat

Volgens mij moet de recatie even leren rekenen. 468.468 bitcoins x de actuele koerswaarde van 1 Bitcoin(91.715,20EUR

) = tweeënveertig miljard negenhonderdvijfenzestig miljoen zeshonderdzesendertigduizend driehonderddertien -en 160 cent.

31-05-2025 23:38:37 Emmo

Stamgast



WMRindex: 69.214

OTindex: 28.654

@HenryHiaat : Aan een boom zo volgeladen, mist met één twee cointjes niet.

