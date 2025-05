Huurder slechter af met zonnepanelen, geen geld voor compensatie

Huurders met zonnepanelen zijn na het afschaffen van de salderingsregeling in de meeste gevallen slechter af dan huurders zonder zonnepanelen. Dat blijkt uit onderzoek van het ministerie van Volkshuisvesting, corporatiekoepel Aedes en de Woonbond. Voor compensatie is geen geld, meldt verantwoordelijk minister Mona Keijzer (BBB) aan de Tweede Kamer.

Wie zonnepanelen bezit of huurt, mag stroom die op zonnige dagen wordt teruggeleverd, nu nog wegstrepen tegen het eigen verbruik op andere dagen. Deze regeling, die de staatskas jaarlijks honderden miljoenen aan gemiste belastingopbrengsten kost, verdwijnt per 2027. Voor veel huishoudens gaat de energierekening dan fors omhoog.

Op verzoek van de Kamer zijn de gevolgen specifiek voor huurders in kaart gebracht. Zij betalen maandelijks extra servicekosten voor het gebruik van zonnepanelen waar zij straks veel minder profijt van hebben. Daardoor zijn zij uiteindelijk gemiddeld meer kwijt voor energie dan huurders zonder zonnepanelen.

