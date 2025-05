Vergeten in het reuzenrad: jongeren roepen van grote hoogte om hulp

Een extra rondje in het reuzenrad? Leuk, tenzij het vlak voor sluitingstijd gebeurt en de medewerkers je vergeten terwijl ze alles afsluiten. Dat overkwam donderdagavond een paar jongeren op de Tilburgse Kermis.



Rond 22.00 uur willen medewerkers van het reuzenrad op het kermisterrein Het Laar de attractie afsluiten. Terwijl het terrein al werd ontruimd en de stroom was uitgeschakeld, horen omstanders ineens kreten vanuit het hoogste bakje van het reuzenrad. Een paar jongens zitten daar nog, vast op grote hoogte.



Omstanders waarschuwen de politie, die een deel van het tafereel vastlegt. Op Instagram meldt de politie: "We werden aangesproken dat er 'help' werd geroepen vanuit het reuzenrad."



Er wordt snel ingegrepen. De medewerkers keren terug, zetten de stroom weer aan en laten het reuzenrad draaien om de jongeren veilig naar beneden te brengen. Niemand raakt gewond. Volgens de politie konden de jongens het incident uiteindelijk met humor bekijken: "In ieder geval waar voor hun geld."



Hoe het kan dat de jongens bleven zitten terwijl de attractie al werd afgesloten, is niet duidelijk. De organisatie van de kermis heeft daar nog geen uitleg over gegeven.

