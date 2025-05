Zorgen over Duits goud in Amerikaanse handen, Duitsers willen goud terughalen

In Duitsland nemen de zorgen toe over de veiligheid van de Duitse goudvoorraden die zijn opgeslagen in New York door de komst van president Donald Trump in het Witte Huis. Het goud ligt in kluizen van de Federal Reserve van New York en Trump heeft de Amerikaanse centrale bank geregeld fel aangevallen en met zijn buitenlands beleid ook voor confrontaties met bondgenoten gezorgd. Daardoor gaan er steeds meer stemmen op in Duitsland om dat goud terug te halen naar eigen land.



De Duitse centrale bank heeft nu ongeveer 1236 ton aan goud in New York liggen, ter waarde van circa 113 miljard euro. Dat goud werd daar opgeslagen vanwege de Koude Oorlog. Duitsland heeft ook goud in Frankfurt en Londen. De totale Duitse goudreserve is ongeveer 3352 ton, wat na die van de VS de grootste voorraad ter wereld is.



De Duitse belangenorganisatie van belastingbetalers heeft nu in een brief aan de Bundesbank en het ministerie van Financiën gevraagd om dat goud terug te halen. 'Trump wil de Fed controleren, wat ook zou betekenen dat hij de Duitse goudreserves in de VS controleert', zegt Michael Jaeger, van de Duitse belangenorganisatie, tegenover persbureau Reuters. 'Het is ons geld, het moet teruggebracht worden.'



Ook vanuit de Duitse politiek gingen er eerder al stemmen op om het goud terug te halen. Zo heeft de omstreden partij Alternative für Deutschland opgeroepen om de Duitse bezittingen naar huis te brengen. Ook de CDU-Europarlementariër Markus Ferber is kritiek en zegt dat de VS 'niet langer de betrouwbare partner is die het ooit was'. 'Trump is grillig en je kunt niet uitsluiten dat hij op een dag met creatieve ideeën komt over hoe om te gaan met buitenlandse goudreserves. Het beleid van de Bundesbank voor goudreserves moet de nieuwe geopolitieke realiteit weerspiegelen.'

Die Duitsers zijn toch wel altijd succesvol. En ik geef ze niet ongelijk. Alleen. Hoe vervoer je 1236 ton aan goud?

