Op X is het oordeel onverbiddelijk: “Waarom zou je dan überhaupt nog werken? Ik ken mensen die fulltime klussen en hier niet aan kunnen tippen.” De onderliggende frustratie is onmiskenbaar. Hiermee wordt wederom duidelijk hoe het systeem soms onbedoeld beloont zonder inspanning: RTL4’s nieuwe programma Uit de Schulden is nog maar net van start, maar zorgt nu al voor opschudding. Een gezin ontvangt maandelijks ruim 3100 euro aan toeslagen zonder enige tegenprestatie in de vorm van betaald werk. Bijstand, huurtoeslag, kindgebonden budget en zorgtoeslag vormen samen een lucratief pretpakket.Op X is het oordeel onverbiddelijk: “Waarom zou je dan überhaupt nog werken? Ik ken mensen die fulltime klussen en hier niet aan kunnen tippen.” De onderliggende frustratie is onmiskenbaar. Hiermee wordt wederom duidelijk hoe het systeem soms onbedoeld beloont zonder inspanning: Foto

Reacties

30-05-2025 12:13:03 Emmo

Niets nieuws. Het is al veel langer bekend dat bijstand + toeslagen en kortingen voordeliger is dan werken.

Jaren terug al een artikeltje in Elsevier gelezen waarin dit werd aangetoond.



Maar goed dat het weer eens onder de aandacht komt.

30-05-2025 13:11:18 DOAfan1

Zie het dagelijks,

Zelfs met een modaal inkomen hou ik na aftrek van vaste lasten en alimentatie wellicht iets meer over dan iemand in de bijstand. Maar daar staat wel tegenover dat ik geen enkele steun hoef te verwachten, want tja te hoog inkomen.

Heb letterlijk zien gebeuren dat mensen met een kleine beurs zich veel meer kunnen permitteren dan mensen uit het midden segment.



Word dan ook ziek van het continu gezever dat mensen met een kleine beurs nog meer ondersteunt moeten worden.

30-05-2025 17:59:41 Desperado

Helemaal mee eens! Ik ken er ook genoeg die bewust niet meer gaan werken omdat ze dan alle toeslagen kwijtraken en daardoor dus een lager inkomen hebben. Of na een scheiding zoveel toeslagen en alimentatie krijgen dat werken ook totaal niet lucratief is. En wij werken ons uit de naad om rond te komen zonder ergens recht op te hebben. Welkom in Nederland waar de hardwerkende mens het het slechtst heeft.

30-05-2025 21:30:34 De Paus

S Wie niet steelt, bedriegt of erft, zal moeten werken tot hij sterft.

30-05-2025 22:59:55 Emmo

Toch kan ik van mijn spaargeld en pensioentje best rondkomen. @De Paus : Heb nooit gestolen, bedriegen, daar doe ik niet aan en wat ik heb georven, dat zet geen zoden aan de dijk.Toch kan ik van mijn spaargeld en pensioentje best rondkomen.

