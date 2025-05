Levenslang voor Zuid-Afrikaanse moeder voor verkoop eigen dochter

Een Zuid-Afrikaanse vrouw heeft een levenslange gevangenisstraf gekregen voor het kidnappen en verkopen van haar 6-jarige dochter. Twee medeverdachten kregen ook levenslang. De zaak tegen Racquel, of Kelly Smith heeft in het land veel losgemaakt. Het kind werd nooit gevonden.

Joshlin Smith verdween in februari vorig jaar uit haar huis in Saldanhabaai. Na de verdwijning werd een landelijke zoekactie opgezet, en werd haar foto breed verspreid op internet. Een Zuid-Afrikaanse minister beloofde een beloning van een miljoen rand (bijna 50.000 euro) als ze veilig zou terugkomen.

Aanvankelijk leefden veel mensen met de moeder mee, tot ze ervan beschuldigd werd dat ze zelf verantwoordelijk was voor de ontvoering. Ze zou het meisje verkocht hebben voor 20.000 rand. Volgens justitie wilde een traditionele genezer haar hebben, omdat ze opvallende groene ogen en een lichte huid had.

Naast Kelly Smith kregen ook haar partner en een vriend van het stel levenslang voor mensenhandel.

