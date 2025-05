Cannabis aangetroffen in Haribo-snoep, politie doet onderzoek

In Haribo-snoepjes die gisteren zijn teruggeroepen is cannabis aangetroffen. Dat bevestigt een woordvoerder van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) na berichtgeving van Hart van Nederland.De woordvoerder meldt dat meerdere mensen onwel waren geworden, nadat ze van het snoep hadden gegeten. Een gezin dat ook klachten kreeg, maakte daar vervolgens melding van bij de politie.Het gaat om kilozakken van het product Happy Cola F!ZZ, met een houdbaarheidsdatum tot januari 2026. Haribo waarschuwde eerder dat er zakken snoep in omloop waren die bij consumptie "kunnen leiden tot gezondheidsklachten zoals duizeligheid".Hoeveel zakken snoep cannabis bevatten, is vooralsnog niet bekend. Uit voorzorg roept Haribo de hele voorraad terug. Ook is niet duidelijk hoe de cannabis in de snoepjes terecht is gekomen. Er zijn vermoedens dat het er moedwillig in is gestopt, maar dat moet nog worden onderzocht. Dat onderzoek wordt nu gedaan door de politie.