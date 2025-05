Emilka (33) filmde eigen fatale val in water, telefoon teruggevonden

De 33-jarige Emilka uit Den Helder, die eerder deze maand overleed toen ze in het water terechtkwam, blijkt haar eigen val te hebben gefilmd. Volgens NH Nieuws blijkt dat uit beelden op haar telefoon, die elf dagen na het ongeluk uit het water is gehaald door duiker Niels.



Emilka redde op Bevrijdingsdag haar zoontje toen de kinderwagen door de wind richting het water rolde. Zelf belandde ze in het water en kreeg een hartstilstand. Ze overleed enkele dagen later in het ziekenhuis.



De telefoon, met talloze foto's en filmpjes van haar gezin, lag sindsdien op de bodem bij de Burgemeester Visserbrug. Niels besloot in actie te komen. Zijn broertje overleed in 2007 bij een ongeluk, waarbij niets van zijn persoonlijke spullen werd teruggevonden. “Ik voelde zo mee met haar man", vertelt hij aan de regionale omroep.



Op 16 mei doken Niels en een collega op de plek van het ongeluk. Binnen vijf minuten vond hij het toestel, op 2,5 meter diepte. Tot ieders verbazing werkt de telefoon nog. De verloofde van Emilka heeft nu dus alle foto's én het aangrijpende filmpje van haar laatste momenten in handen.

Reacties

Om hier te kunnen reageren moet je lid zijn.

Meld je nu aan.Login via: