Hengelo had er ineens een Berkenlaan bij, maar dat bleek een foutje

Bewoners van de Berkellaan in de Hengelose Rivierenbuurt keken recent vreemd op: ze ontdekten ineens in een andere straat te wonen. 'Berkenlaan' stond er toch echt op het nieuwe naambord op de hoek van de straat met de Vechtlaan. Maar de verwarring duurde maar even: de gemeente breide de fout gisteren razendsnel recht. Aan het eind van de dag hing het straatnaambord met het vertrouwde opschrift Berkellaan er weer."Het foutieve bordje is vermoedelijk onlangs geplaatst bij het vernieuwen van de straatverlichting, waarbij ook meteen de straatnaamborden zijn vervangen", zegt kunstenaar Pier van Dijk, die al jaren in de wijk woont. Hoe lang het verkeerde bordje er heeft gehangen is onduidelijk. Zijn vrouw Thea ontdekte het vijf dagen geleden bij toeval.Van Dijk trok gisteren aan de bel bij de gemeente via WhatsApp. Die handelde vervolgens snel: nog dezelfde dag werd het bord vervangen en kreeg de straat haar oude, vertrouwde naam terug. Een woordvoerder van de gemeente laat weten dat het gaat om een 'foute levering' van het bord.Dit was een fout bij de levering van de bord, die inmiddels ook alweer is hersteldHengelo krijg er dus geen Berkenlaan bij. De stad had immers al een Berkweg. Dat andere Hengelo, in de Achterhoek, heeft overigens wel een Berkenlaan. Dat verklaart misschien de foute levering?De gemeente kan daar niks over zeggen en ook niet of mensen over het verkeerde straatnaambord hebben geklaagd: "Deze meldingen komen meestal rechtstreeks bij aannemingsbedrijf Gildebor terecht, dat de openbare ruimte in Hengelo beheert."