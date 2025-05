Knuffels gestolen van gedenkplek voor Jeffrey en Emma, verdachte opgepakt

Er zijn knuffels weggenomen bij de gedenkplek in Winschoten voor Jeffrey (10) en Emma (. Zij kwamen daar vorige week om het leven toen hun vader, die ze ontvoerd had, met de auto het water in reed. De politie heeft iemand aangehouden."We zien dat er op sociale media beelden rondgaan waarop te zien is dat er knuffels worden weggenomen bij de gedenkplek die is ingericht aan de Renselweg in Winschoten", schrijft de politie van Noord-Nederland in een bericht op X. "Deze beelden zijn bij ons bekend en we doen onderzoek."Het lijkt erop dat de daders hun diefstal zelf gefilmd en online gezet hadden. Op de beelden zijn jongens te zien die lachend knuffels pakken en in een auto stoppen.Een woordvoerder van de politie zegt desgevraagd dat een verdachte is opgepakt, en dat er meerdere knuffels zijn teruggevonden. "Deze gaan terug naar de gedenkplek", zegt de woordvoerder tegen RTL Nieuws.De politie meldt verder dat de identiteit 'van een aantal personen die hierbij mogelijk betrokken zijn' bekend is.De familie van Jeffrey en Emma laat aan RTL Nieuws weten 'dit afschuwelijk' te vinden. Een woordvoerder van de familie zegt: "Ze kunnen zich niet voorstellen wat die jongeren heeft bezield. Ze hopen dat mensen respectvol met elkaar en met de gedenkplek omgaan."De burgemeester van Oldambt, waar Winschoten onder valt, reageert zo: "We zagen allemaal de trieste beelden van mensen die knuffels bij de kade weghalen. Daar worden we allemaal heel naar van. En het roept veel emoties op, die ik begrijp. De politie zit hier bovenop en ik wil iedereen oproepen niet voor eigen rechter te gaan spelen. Ik doe een dringend beroep op jullie allemaal om dit aan de politie over te laten."Jeffrey en Emma verdwenen vorige week zaterdag spoorloos, nadat ze door hun vader waren ontvoerd. Na een zoektocht van vier dagen werd de auto met de drie lichamen erin gevonden.