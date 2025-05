Cryptobelegger in VS ontvoerde en martelde rijke toerist voor Bitcoin-wachtwoord

De 37-jarige cryptobelegger John Woeltz zou een man uit Italië wekenlang hebben vastgehouden in zijn grote appartement in Manhattan. De autoriteiten zeggen dat hij is geslagen, geëlektrocuteerd en bedreigd, en dat alles voor één ding: zijn Bitcoin-wachtwoord.



Woeltz is afgelopen vrijdag gearresteerd, nadat het 28-jarige slachtoffer was ontsnapt uit de woning. Hij zou op straat de verkeerspolitie aan de mouw hebben getrokken voor hulp.



Begin mei kwam het slachtoffer vanuit Italië aan in New York, waarna hij op 6 mei al werd ontvoerd. Het is onduidelijk of de twee elkaar kenden.



De man verklaart dat hij aan zijn polsen werd vastgebonden en wekenlang werd gemarteld. Volgens de aanklager had Woeltz handlangers. en zouden de gijzelnemers het slachtoffer hebben gedrogeerd, geëlektrocuteerd met kabels en geslagen op het hoofd met een vuurwapen.



Ze hebben hem zelfs naar de bovenste verdieping gebracht in het trappenhuis, waarna ze hem hebben laten bungelen over de reling, met de dreiging hem te pletter te laten vallen als hij zijn wachtwoord niet zou geven.



Uit angst dat hij echt doodgeschoten zou worden, gaf hij op vrijdag toch toe en gaf hij het wachtwoord. Die stond op zijn laptop in een andere ruimte. Daarna zou hij - volgens de aanklagers - de kans hebben gezien om weg te rennen.



Bij de huiszoeking van het appartement vond de politie een hoop bewijsstukken, waaronder cocaïne, een kettingzaag, kippengaas, een kogelwerend vest, een nachtzichtbril, munitie en polaroidfoto's van het slachtoffer met een pistool op zijn hoofd.



Woeltz verschijnt volgende week in de rechtbank in Manhattan.

Reacties

26-05-2025 19:34:31 allone

Oudgediende



WMRindex: 52.814

OTindex: 95.229



Wat een geluk dat hij kon ontsnappen aan deze maffia-praktijken Fijne ervaring, zo‘n vakantie in de VSWat een geluk dat hij kon ontsnappen aan deze maffia-praktijken

Om hier te kunnen reageren moet je lid zijn.

Meld je nu aan.Login via: