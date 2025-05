Inheemse stam klaagt New York Times en TMZ aan om claim pornoverslaving

Een inheemse stam in Braziliƫ daagt de The New York Times en TMZ voor de rechter, omdat de Amerikaanse media de bevolking zouden hebben afgeschilderd als pornoverslaafd.



De Marubo, een stam van zo'n 2000 leden die leeft in het amazoneregenwoud in Braziliƫ, maakt zich kwaad over berichtgeving van de Amerikaanse media over de periode waarin de leden net toegang hadden gekregen tot internet. De stamleden zouden zijn afgeschilderd als pornoverslaafden.



De stam heeft de zaak wegens 'smaad' aangespannen bij een rechtbank in Los Angeles. Ze eisen als genoegdoening ten minste 180 miljoen dollar.



Journalist Jack Nicas schreef in juni 2024 in de Times dat de stam toegang had gekregen tot internet dankzij de Starlink-satellieten van Elon Musk.



Het artikel ging erover dat de inheemse bevolking als de rest van de wereld worstelde met de invloed van internet op gemeenschappen, zoals 'tieners die verslaafd zijn aan hun schermpjes, groepschats die volstromen met roddels, verslavende sociale netwerken, gewelddadige spelletjes, oplichting, desinformatie en minderjarigen die porno kijken'.



In een ander artikel schreef de auteur dat een stamleider bezorgd was over jonge mannen die expliciete video's deelden in chats, 'een opmerkelijke ontwikkeling in een cultuur die moeite heeft met zoenen in het openbaar'.



Aanval op waardigheid van een volk

Het artikel van The Times schrijft verder weinig over porno, maar vervolgens pakte TMZ wel groots uit met een artikel plus video, onder de kop: "Starlink van Elon Musk zadelt afgezonderde stam op met pornoverslaving." In de video zou TMZ beweren dat de Marubo 'moreel afgegleden' waren.



"Deze beweringen zijn aanstootgevend en geven de lezer de indruk dat de Marubo moreel en sociaal zijn afgegleden door het internet", staat in de aanklacht. "Dit is een directe aanval op het karakter, de moraal en sociale waardigheid van een heel volk. De suggestie wordt gewekt dat ze niet de discipline of waarden hebben om te functioneren in de moderne wereld."



De ophef noopte Nicas tot een tweede artikel in de krant, waarin hij schreef: "De Marubo zijn niet verslaafd aan porno. Daarvan was geen sprake in het regenwoud, en het werd ook niet gesuggereerd in het New York Times-artikel."



Uit de aanklacht blijkt dat de stam hiermee geen genoegen neemt. De leiders vinden dat de krant 'de rol weigert te erkennen die hij speelde in het oppoken van dit smadelijke verhaal'. De krant zou 'de nadruk op porno' in tweede instantie kleiner hebben voorgesteld en de schuld afschuiven op andere media.



Volgens stamleiders heeft internet juist veel positieve effecten met zich meegebracht, zoals beter onderwijs voor de kinderen.



Een woordvoerder van The New York Times reageert bij persbureau Associated Press: "Wie het stuk leest, ziet dat het een genuanceerd onderzoek is naar de voordelen en complicaties van nieuwe technologie in een afgelegen inheems dorp met een trotse geschiedenis en een lang behouden eigen cultuur. We zullen ons krachtig verdedigen tegen de aanklacht."

Reacties

26-05-2025 19:32:11 allone

Oudgediende



WMRindex: 52.814

OTindex: 95.229

Nou… iig zijn zo modern genoeg om heel veel geld te eisen.

