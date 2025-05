Toerist in Rome betrapt met marmeren sokkel op step: deel historische pilaar

Agenten in Rome wisten deze week niet wat ze zagen. Een Duitse toerist, die rondreed op een elektrische step, had namelijk een deel van een oude marmeren zuil tussen zijn voeten staan. De man werd aangehouden, het marmer bleek 'van historisch en artistiek belang' te zijn.De 24-jarige man uit M√ľnchen zou het stuk marmer, zo schrijven meerdere Italiaanse media, als souvenir hebben willen meenemen. Hij werd op heterdaad betrapt door de Italiaanse politie. Moeilijk was dat niet, het stuk was 40 bij 20 centimeter groot en woog ruim 30 kilo.Volgens de krant de Corriere della Sera zou de man niet hebben willen zeggen waar hij het stuk marmer had gestolen. Tegen rechercheurs die hem naar het bureau brachten, zou hij wel hebben gezegd 'een fan' te zijn.Het vermoeden bestaat dat de man, die op vakantie was in Rome, de voet van de zuil midden in Villa Borghese heeft gevonden. Dat is een groot openbaar park in Rome.Het marmer is in beslag genomen en wordt nu verder onderzocht om de herkomst ervan te achterhalen.