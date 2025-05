Man speelt met zijn geslachtsdeel, man op sokken grijpt in

De politie heeft een 32-jarige man zonder vaste woon- of verblijfplaats aangehouden nadat hij in het Lindepark met zijn geslachtsdeel speelde. Dit meldt de politie zaterdag.



De melding kwam zaterdag om 10.42 uur, bij de politie binnen. 'Een vrouw die met haar drie kleine kinderen in de buurt was, zag de man in de bosjes bezig en waarschuwde onmiddellijk haar man. Deze rende meteen op zijn sokken naar het park', aldus de politie.



Terwijl de politie onderweg was, besloten de man en een andere omstander in te grijpen. Ze renden achter de man in kwestie aan, en werkten hem naar de grond. Hierna namen de politie en handhavers de situatie over.



De 32-jarige verdachte is inmiddels door de politie gehoord. Hij krijgt een boete voor openbare schennis, evenals een boete voor openbare dronkenschap. Het tonen van geslachtsdelen in het openbaar wordt beschouwd als schennis van de eerbaarheid en is strafbaar. Dit kan leiden tot een boete of een gevangenisstraf van maximaal drie maanden.

Reacties

25-05-2025 09:51:00 Mamsie

Oudgediende



WMRindex: 46.544

OTindex: 96.922

Een echte held op sokken dus.

Inkoppertje hè!

Laatste edit 25-05-2025 09:52

25-05-2025 09:54:02 Mamsie

Oudgediende



WMRindex: 46.544

OTindex: 96.922

Quote:

Man speelt met zijn geslachtsdeel,



Wat zou die man gespeeld hebben met zijn geslachtsdeel, een spelletje schaak? Of Mens erger je niet?

25-05-2025 10:04:34 allone

Oudgediende



WMRindex: 52.807

OTindex: 95.220

Als je dakloos bent moet je wat. Hij deed het iig in de bosjes.

Geven ze hem nu werk en een woonruimte?

Boete? Heeft hij geld?

Gevangenisstraf? Dan heeft hij tenminste een dak boven zijn hoofd

