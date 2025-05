Brusselse politie plukt step van de weg die 106 km/uur kan

De politie in Brussel heeft bij een controle een elektrische step in beslag genomen die 106 kilometer per uur kan. De maximaal toegestane snelheid is in België 25 kilometer per uur, net als in Nederland. De controle vond plaats in het centrum van de hoofdstad. De politie nam in totaal twintig steps in beslag die harder konden dan toegestaan.



Sommige bestuurders riskeren zware boetes, schrijft VRT Nieuws. Het is niet bekend hoe hoog die zullen zijn. Steps waarvan de maximumsnelheid naar 25 kilometer per uur kan worden teruggebracht, mogen na een technische controle terug naar de eigenaars.



Het Belgische verkeersveiligheidsinstituut Vias registreerde vorig jaar 1825 ongelukken met steps waarbij iemand gewond raakte of om het leven kwam. 541 daarvan vonden plaats in Brussel. Een groot deel van de bevolking bleek niet te weten dat je minimaal 16 jaar moet zijn om op een elektrische step te rijden en dat het verboden is om een passagier mee te nemen.

24-05-2025 08:23:31 allone

Op de step

Ik ben zo blij

dat ik hem heb.



Doodeng. 106 km/uur.

In Amsterdam mogen auto’s maar 30km/uur

24-05-2025 09:52:18 Emmo

@allone :

In Amsterdam mogen auto's maar 30km/uur

Ook bij mij in de buurt (niet Amsterdam) zijn er nogal wat stekjes waar je maar dertig mag. Er zijn er maar weinig die zich daar aan houden (Ik óók niet).

