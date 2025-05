Man (46) mishandeld in Beerta, zou eerder leugens hebben verteld over vermiste kinderen

In het Groningse Beerta is gisteravond een 46-jarige man mishandeld. Het zou gaan om de man die afgelopen weekend een interview op camera gaf over de toen nog vermiste kinderen Jeffrey en Emma, zeggen bronnen tegen RTL Nieuws. Het slachtoffer heeft aangifte gedaan.



Een politiewoordvoerder laat weten dat het slachtoffer lichtgewond is geraakt en ter plaatse door de GGD kon worden nagekeken. Wat zich precies heeft voorgedaan, wordt nog onderzocht. Volgens het slachtoffers zouden er meerdere belagers zijn geweest.



De woordvoerder kan verder alleen bevestigen dat het slachtoffer een 46-jarige man is.



Bronnen melden aan RTL Nieuws dat het om de man van het interview gaat. Op camera verklaarde hij zondag dat zijn partner de avond ervoor had gebeld met de vader van de toen vermiste kinderen Jeffrey en Emma. De vader zou tegen de partner hebben gezegd dat de kinderen veilig waren en dat ze 'schnitzel met aardappelen' hadden gegeten.



Die informatie bleek achteraf onjuist. De politie maakte gisteren bekend dat de auto met daarin de vader en kinderen een kwartier na vertrek al te water was geraakt. Op sociale media verschijnen sindsdien veel boze reacties van mensen, over de verklaring van de geïnterviewde man. Hij zou met zijn uitspraken de familie van de kinderen mogelijk valse hoop hebben gegeven, schrijven mensen.



De afgelopen week waren de kinderen Jeffrey (10) en Emma (7) veel in het nieuws. Zaterdagmiddag werd voor hen een Amber Alert verstuurd, toen bleek dat hun vader ze zonder toestemming van hun moeder had meegenomen. Ook werd een brief van de vader gevonden, waaruit bleek dat hij zichzelf en de kinderen iets aan wilde doen.



Afgelopen dinsdagavond werd 'het zwartste scenario' werkelijkheid, toen de auto met daarin de lichamen van de vader en kinderen werd gevonden. De auto was zaterdag al te water geraakt in Winschoten.

Reacties

Was deze man aandachtsgeil?



Schnitzel met aardappelen op de bodem van de rivier?Was deze man aandachtsgeil?

Maar dat mensen dan gewelddadig moeten reageren?

