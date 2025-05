Kabinet was één bonnetje kwijt van 36 euro en liep daardoor bijna 1,3 miljard euro subsidie uit Brussel mis

Een vergeten factuur van slechts 36 euro heeft Nederland op het nippertje behoed voor een enorme financiële blunder: het bijna mislopen van 1,3 miljard euro uit het Europese coronaherstelfonds. Dankzij de vondst van dit ene papiertje kwam het bedrag alsnog vrij, zo blijkt uit een onthulling van de Algemene Rekenkamer.

Het incident draait om geld uit het EU-coronaherstelfonds, dat tijdens de pandemie werd opgezet om Europese economieën overeind te houden. Nederland had in totaal recht op 5,4 miljard euro aan subsidies, waarvan 1,3 miljard bestemd was voor het bestrijden van leerachterstanden. Met het geld zouden minstens 75.000 digitale apparaten, zoals laptops, tablets en routers, worden aangeschaft voor scholieren die daar zelf geen toegang toe hadden.

Hoewel de apparaten al waren gekocht en verspreid, eiste de Europese Commissie sluitend bewijs dat deze ook daadwerkelijk bij de leerlingen terecht waren gekomen. Een steekproef onder schoolbesturen moest dit bevestigen. In de meeste gevallen klopte de administratie: afleverbonnen, aantallen en locaties waren in orde. Maar bij drie van de 8279 onderzochte apparaten ontbraken cruciale gegevens, zoals serienummers.

Brussel was streng: zonder complete onderbouwing zou de volledige uitbetaling van 1,3 miljard euro worden afgewezen. Het leek erop dat een minieme administratieve fout Nederland miljarden zou kosten. De controlemechanismen bleken onverbiddelijk.



De redding kwam onverwacht uit de hoek van een softwareleverancier. Een oplettende medewerker vond een oude factuur waarop de ontbrekende serienummers en de naam van een school vermeld stonden. De kosten: 36 euro. De waarde: 1,3 miljard.

De Algemene Rekenkamer noemt het voorval exemplarisch voor de nauwkeurigheid die Europese instanties eisen bij subsidieverstrekking. Het toont volgens hen ook aan hoe kwetsbaar grote subsidieprocessen kunnen zijn wanneer de administratie niet tot in detail klopt.

Het kabinet kreeg uiteindelijk alsnog het volledige bedrag uitgekeerd. Maar het incident roept vragen op over de administratieve voorbereiding en controle binnen de overheid. Eén vergeten bonnetje had bijna geleid tot het mislopen van een miljardentranche.

Reacties

23-05-2025 19:00:52 allone









Oei. De kleintjes tellen

23-05-2025 19:33:34 De Paus









S

(Niet verder vertellen hoor , maar de Vatican Bank is natuurlijk de grote witwasmachine voor mijn Maffia vrienden, ja nogmaals, dat gaan jullie natuurlijk niet verder vertellen.) Toch hoor ik vaak ook het omgekeerde: Vele miljoenen aan Europees geld, miljarden vaak, zouden zijn uitgegeven zonder dat achteraf na te gaan is waar het geld naartoe zou zijn gegaan. Okay, ik geef toe dat ik als Paus geen rekenmeester ben en dat het bij de Vatican Bank ook een grote rotzooi is, maar toch: Er verdwijnen miljarden zonder dat er een haan naar kraait en tegelijkertijd wordt er heel moeilijk gedaan om een klein bonnetje?(Niet verder vertellen hoor, maar de Vatican Bank is natuurlijk de grote witwasmachine voor mijn Maffia vrienden, ja nogmaals, dat gaan jullie natuurlijk niet verder vertellen.)

