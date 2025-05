Johan weet niet wat hij meemaakt: enorm vrachtschip ramt Noorse kust en mist zijn huis maar net

Een bijzondere gewaarwording voor Johan Helberg, die woont aan de kust bij Trondheim in Noorwegen. Terwijl hij diep lag te slapen, botste een enorm vrachtschip tegen het rotsstrandje op nog geen vijf meter van zijn huis.Als hij uit zijn raam kijkt, ziet hij niet de gebruikelijke fjorden en bergen langs de Noorse kust, maar een metershoog groenrood containerschip. Het oogt als een flatgebouw naast het bescheiden huisje van Helberg.Wonder boven wonder merkte de Noor er helemaal niets van dat het strandje naast zijn huis donderdagochtend vroeg geramd werd. „We werden wakker doordat de buurman hard aanbelde. Hij zei: ‘heb je dat schip niet gezien?’”, zegt de nog altijd verbouwereerde man tegen de Noorse omroep NRK. „Het was ronduit absurd. Toen ik uit het raam keek, zag ik daar een enorme boeg van een schip.”Buurman Jostein Jorgensen zag het wél gebeuren. De inwoners van het dorpje zijn gewend aan grote schepen die door het fjord varen, maar dit schip viel rond 05.00 uur op door het harde motorgeluid. „Ik keek uit het raam en zag een boot recht op de kust afvaren”, zegt Jorgensen. Het ging volgens hem met een behoorlijke snelheid en het schip maakte geen aanstalten om vaart te minderen of van koers te veranderen.Jorgensen rende naar buiten, waar hij hard schreeuwde en floot, maar dat leek niet te worden opgemerkt. „Het was onwerkelijk”, blikt hij terug bij NRK. „Ik had niet verwacht dat dit zou gebeuren.”De Noorse politie onderzoekt wat er mis is gegaan. Het onderzoek ter plekke is afgerond en de verantwoordelijken op het schip zijn ondervraagd. Het is nog onbekend wat daaruit is gekomen. Wel is er één verdachte opgepakt, die aan boord was. De politie benadrukt dat er geen vermoeden is van alcoholmisbruik op het schip. De verdachte was op de brug toen het schip de wal raakte, maar welke rol hij had wil de politie niet zeggen.Op VesselFinder, waarop alle vaarbewegingen van schepen zichtbaar zijn, is te zien hoe het schip vanuit Alesund naar Orkanger had moeten varen. De laatste bocht werd echter overgeslagen, waardoor het schip in volle vaart rechtdoor voer.Het schip lijkt wonderwel weinig schade te hebben opgelopen. Er vielen ook geen gewonden. „Een geluk bij een ongeluk”, aldus de leider van het onderzoek, ook omdat er nu geen angst hoeft te zijn voor een milieuramp. Het schip is wel ernstig vastgelopen op de kust. Een eerste poging om het vlot te trekken is mislukt. Donderdagavond, bij vloed, wordt een nieuwe poging ondernomen.